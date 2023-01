O vzácné kusy lodě z Dyje se postarají v Německu, dosud ležely v rybníku

Archeologové kusy lodi po jejich objevu uložili do rybníku u zámečku Pohansko, aby materiál na vzduchu nedegradoval. Před přepravou do Německa je za pomoci potápěčů vytáhli a umístili do speciální nádoby chránící je před vzduchem.

Po konzervaci by se měly fragmenty, z nichž největší měří přes tři metry, vrátit do Břeclavi a být součástí nové expozice.

„Ta by se přitom měla vztahovat právě k důležitosti řeky Dyje v průběhu osidlování lokality. Kromě virtuálního modelu lodi bychom ji rádi ve zmenšené podobě vytvořili také fyzicky. Loď sloužila pravděpodobně k převážení nákladu nebo k rybaření. Právě rybaření má v Břeclavi velkou historii, kterou bychom v rámci expozice rádi připomněli. Předpokládali jsme, že tento typ lodí se na řece Dyji používal, což nám tento unikátní nález potvrdil,“ přibližuje ředitel břeclavského muzea Petr Dlouhý.

Radiokarbonová metoda přitom datuje vznik lodi mezi roky 1700 a 1800, tedy do relativně nedávné minulosti. „Z hlediska řeky Dyje se ovšem jedná o naprostý unikát. V této řece se nikdy nic podobného nenašlo,“ upozorňuje archeolog Libor Kalčík s tím, že nález je velmi vzácný i z pohledu celého Česka.

Podle dochovaných kusů se jedná o typ lodi, který se u nás používal od mladší doby kamenné, tedy v období dlouhém tisíce let.