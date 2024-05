Dělníci našli v zemi starý podstavec k minometu, zamířil rovnou do muzea

Masivní kovový předmět odhalili dělníci při výkopu v Dvorské ulici v pondělí dopoledne. Kvůli podezřelému nálezu přijel archeolog Marek Novák z Muzea Blanenska.

„Zjistil jsem, že nejde o prehistorický předmět. Pro přesnější určení nálezu jsem ale kontaktoval kolegu z Ústavu archeologické památkové péče Brno, který se mimo jiné specializuje na druhou světovou válku,“ přiblížil Novák na webu Blanska.

Po příjezdu odborníka se zjistilo, že nejde o nevybuchlou munici, takže nebylo třeba volat pyrotechniky. Těžký předmět ze země vytáhl bagr. „Po další konzultaci jsme určili, že jde o poměrně zachovaný podstavec k minometu sovětské nebo německé výroby,“ odhalil Novák.

Stavební firma zajistila převoz zbraňového doplňku do zmíněného muzea, kde bude po očištění a zakonzervování vystaven jako součást sbírkového fondu.

„Pozůstatky války na Blanensku nám lidé občas přinesou i přímo do muzea. Zrovna nedávno do sbírek přibyl fragment granátu z druhé světové války nebo sloupek od plotu z Mariánského údolí, který je poškozený výbuchem. Někdy jde o předměty z pozůstalosti, někdy nám je donesou sami pamětníci s tím, že už na to, co zažili, nechtějí vzpomínat,“ poznamenal Novák.