Obří projekty v Brně brzdí protesty Dětí Země. Účelové, zlobí se ostatní

Dlouhé roky diskusí a dohadování uplynuly, než padlo definitivní rozhodnutí o přesunu hlavního vlakového nádraží na jih Brna k řece Svratce. A řadu let ještě zaberou přípravy na vybudování nové stanice. Už tak značně složitý proces se teď ještě komplikuje kvůli aktivitám ekologického spolku Děti Země.

U dvou projektů souvisejících s důležitou železniční stavbou a modernizací celého brněnského uzlu vstoupil do povolovacích procesů týkajících se kácení zeleně. Bojí se negativních dopadů na vzácné živočichy, kteří v dotčených lokalitách mohou žít.

Správa železnic chce poslat k zemi necelou stovku stromů a další keře rostoucí u trati podél ulice Klíny v Židenicích. Příští rok tam totiž plánuje začátek modernizace části dráhy mezi výhybkou směrem na židenické nádraží a odbočkou na Černovice.

Místo dvou kolejí povedou v místě kvůli novému hlavnímu nádraží rovnou čtyři. Rozšíření si proto vyžádá vykácení náletových dřevin na svazích náspu i přilehlé aleje topolů v úrovni ulice.

Železničáři si loni nechali udělat přírodovědný průzkum, který na území odhalil vzácné druhy živočichů. Na jeho základě letos v květnu požádali krajský úřad o udělení výjimky z jejich ochrany kvůli přestavbě trati a úředníci jim na konci srpna vyhověli. Děti Země ale zásah do biotopů deseti cenných živočichů považují za škodlivý a proti povolení se odvolaly.

„Ve spise chybějí konkrétní doklady, že modernizace skutečně představuje převažující veřejný zájem z hlediska zdraví a bezpečnosti, který je možné doložit studiemi o nadlimitních intenzitách hluku a o značné nehodovosti,“ nastiňuje problém předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Proti odvolání není obrany

Spolek podal odvolání bez konkrétního odůvodnění či námitek před necelým měsícem, ministerstvo životního prostředí jako nadřízený orgán jej dosud neobdrželo. „Proti podobným odvoláním se bohužel není možné bránit. Z naší strany jsou předkládané dokumentace zpracovány podle zákona, a to včetně prováděných průzkumů,“ reaguje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda s tím, že železničáři důvody odvolání neznají.

Každopádně řízení kvůli žádosti o kácení v Židenicích je do prosince přerušené, jeho povolení musí předcházet odsouhlasení zásahu kvůli živočichům.

Podle Gavendy nelze přesněji říct, jaké konkrétní zdržení budou kroky Dětí Země pro stavbu znamenat. Židenický starosta Petr Kunc (nez.) si je ovšem jistý, že může jít o měsíce až roky.

„Argumentaci chráněnými živočichy považuji za účelovou, je to neudržovaný železniční svah. Pan Patrik ví, že když to takhle napíše, musí se věc prozkoumat. Závěry pak napadne, a až se poté znovu rozhodne, opět se postaví proti,“ podotýká Kunc s tím, že jde o vážnou komplikaci také z jiného důvodu. Termín začátku modernizace trati v příštím roce je totiž koordinovaný s řadou uzavírek v Židenicích kvůli jiným stavbám.

Obava ze zjednodušení řešení

Židenická radnice navíc přes rok připravuje ve spolupráci s železničáři nové řešení ulice Klíny. Zahrnuje stromořadí, prvky modrozelené infrastruktury i parkování. Kvůli Dětem Země podle Kunce hrozí, že se pečlivě nachystaný projekt smrskne jen na nejjednodušší řešení v podobě betonového valu bez dalšího uličního zvelebení.

Kromě železničářů přidělal spolek starosti i městu, protože se vložil také do povolování kácení kvůli budoucímu bulváru, který propojí nové nádraží s historickým centrem. Povede totiž i přes dnes zpustlou zelenou plochu mezi Opuštěnou a Uhelnou ulicí. Děti Země se nicméně domnívají, že by se i tam mohly nacházet cenné druhy živočichů, potvrzené to ale nemají. Na základě jejich vyjádření je řízení o kácení na celý rok – až do srpna 2024 – přerušené, aby odborníci lokalitu prozkoumali.

Nové řešení ulice Klíny v brněnských Židenicích zahrnuje mimo jiné i stromořadí a parkování. Protesty Dětí Země však navrhovanou podobu mohou změnit.

Město si však biologické posouzení území nechalo vypracovat už před třemi lety. „Nevyplynulo z něj, že by měly záměry v této lokalitě negativně či jinak významně ovlivnit pozorovanou faunu a flóru,“ podotýká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že průzkum čeká aktualizace, aby se předešlo připomínkám o zastaralosti.

Děti Země se dlouhodobě nijak netají tím, že jsou proti odsunu nádraží ke Svratce. Mají za to, že stanice v centru má vyšší ekonomické přínosy, dopravně a urbanisticky je výhodnější a podporuje ji většina obyvatel Brna i dojíždějících z regionu. „Jsem přesvědčený, že jim současnými kroky nejde o ekologii, ale jen o zastavení přesunu. Hledají si kvůli tomu jakékoli formální důvody,“ prohlašuje Kunc.

Podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) je otázka nádraží dávno prodiskutovaná a umístění v centru překonané a nevyhovující. „Je smutné, když nějaké sdružení, které ani není zastoupené ve vedení města, blokuje projekt mnoha lidí. Tento záměr je navíc ve shodě s trendem dostat lidi z aut na železnici. Nevím, jakou víc šetrnější cestou bychom se měli vydat,“ kroutí hlavou radní.

24. listopadu 2021