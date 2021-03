Žena a muž zemřeli po dvacetimetrovém pádu ze skály na Znojemsku

Záchranáři k místu neštěstí poblíž budovy zdejšího Komenia okamžitě vyslali dvě nejbližší pozemní posádky.

„Chtěli bychom poděkovat zdejším dobrovolným hasičům, díky jejichž znalosti terénu jsme se na místo dostali dříve. Dvojici jsme však nemohli pomoci, zemřela už před naším příjezdem,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Případem se zabývají policisté. „Podle prvotních informací vše nasvědčuje tomu, že šlo o nešťastnou náhodu,“ informoval mluvčí David Chaloupka.

Kdy přesně k neštěstí došlo, podle něj zatím nelze určit. Během záchranné operace se stmívalo. „Jsme teprve na začátku vyšetřování, musíme prověřit spoustu informací,“ podotkl Chaloupka.

Oběma obětem bylo přes třicet let. Podle policistů nic nenasvědčuje tomu, že by to byli lezci s vybavením, kteří skálu zdolávali.