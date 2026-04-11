Muž v Brně stál na mostě za zábradlím, zachránili ho kolemjdoucí a policisté

  11:30
Pohotová reakce náhodných svědků pomohla v Brně zachránit muže, který stál za zábradlím mostu nad Sportovní ulicí. Lidé okamžitě přivolali pomoc a snažili se s ním mluvit. Policie ho nakonec přesvědčila, aby se vrátil do bezpečí.

Na mostě nad Sportovní ulicí v Brně se před několika dny večer odehrála vypjatá situace. Krátce před 22. hodinou si kolemjdoucí všimli muže stojícího za zábradlím a ihned začali reagovat.

Na tísňovou linku okamžitě zamířilo několik oznámení. Svědci se zároveň snažili s mužem komunikovat a přesvědčit ho, aby se vrátil zpět do bezpečí.

Na místo dorazily policejní hlídky, které si vyjednávání převzaly. Debatování s rozrušeným mužem nebylo podle policie jednoduché a trvalo několik minut. „Nakonec se ho podařilo přesvědčit, aby přelezl zpět,“ sdělil mluvčí jihomoravské policie Petr Vala

Následně si muže převzali zdravotníci, kteří ho odvezli do nemocnice.

Policisté ocenili především přístup kolemjdoucích. Právě jejich rychlá reakce a snaha s mužem komunikovat do příjezdu hlídek sehrály podle nich klíčovou roli. „Jejich všímavost a ochota pomoci výrazně přispěly k záchraně lidského života,“ doplnil Vala.

