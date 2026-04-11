Na mostě nad Sportovní ulicí v Brně se před několika dny večer odehrála vypjatá situace. Krátce před 22. hodinou si kolemjdoucí všimli muže stojícího za zábradlím a ihned začali reagovat.
Na tísňovou linku okamžitě zamířilo několik oznámení. Svědci se zároveň snažili s mužem komunikovat a přesvědčit ho, aby se vrátil zpět do bezpečí.
Na místo dorazily policejní hlídky, které si vyjednávání převzaly. Debatování s rozrušeným mužem nebylo podle policie jednoduché a trvalo několik minut. „Nakonec se ho podařilo přesvědčit, aby přelezl zpět,“ sdělil mluvčí jihomoravské policie Petr Vala
Následně si muže převzali zdravotníci, kteří ho odvezli do nemocnice.
Policisté ocenili především přístup kolemjdoucích. Právě jejich rychlá reakce a snaha s mužem komunikovat do příjezdu hlídek sehrály podle nich klíčovou roli. „Jejich všímavost a ochota pomoci výrazně přispěly k záchraně lidského života,“ doplnil Vala.