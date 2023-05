ANALÝZA: Rizika pro brněnskou arénu rostou, může jí konkurovat i hala ve Vídni

Nedostižný cíl: přiblížit se pražské O2 areně Ačkoli s kapacitou 13 tisíc diváků bude brněnská hala dosahovat jen zhruba dvou třetin pražské O2 areny, počtem akcí se má dostat do pěti let na 75 procent největšího českého stánku. Alespoň s tím počítá ekonomický provozní model, jejž si město nechalo vypracovat. Magistrát jej odmítl poskytnout, redakce MF DNES má však jeho základní obrysy k dispozici. Brno spoléhá především na to, že hala bude žít ze sportu, zejména zápasů Komety, na něž by mohlo chodit téměř dvakrát více fanoušků, než umožňuje stávající stadion. Otazník visí nad tím, kolik budou stát lístky včetně permanentek pro věrné fanoušky. Kometa se navíc v uplynulé sezoně nemohla chlubit, že na ni bývá vyprodáno. Zatímco v Brně chodilo na hokej průměrně lehce přes šest tisíc lidí, na Spartu v Praze chodí do O2 areny téměř jedenáct tisíc diváků. Vedení Brna si slibuje, že přitáhne do nové haly i další sporty. Mezi nimi můžou být třeba MMA zápasy, protože organizace Oktagon už projevila o pronájem haly před časem zájem. Její galavečery se však konají i v Praze. Počtem koncertů a společenských akcí se Brno chce do pěti let od otevření pohybovat na široké škále od patnácti do třiceti. U O2 areny byla ze zhruba stovky akcí v loňském roce kulturních asi polovina, z nichž jen třicet se dostalo nad deset tisíc návštěvníků, tedy na počet blížící se kapacitě plánované brněnské haly. „Dále se počítá se zhruba dvěma korporátními akcemi ročně,“ dodal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. V O2 areně jsou přitom rádi, když mají jednu takovou za rok. A to ve městě, kde na rozdíl od Brna sídlí větší a bohatší firmy. (mos)