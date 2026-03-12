Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři

  12:24,  aktualizováno  12:24
Videa srážek motorkářů z automobily zveřejnili jihomoravští policisté jako varování s přicházející motorkářskou sezonou. Jen za první březnový týden se v Česku staly čtyři nehody, při nichž zemřeli motorkáři, v jednom případě dokonce přišla o život i spolujezdkyně.

Karamboly na zveřejněných videích ukazují dvě vybrané nehody z minulého roku, které řešili dopravní policisté v Jihomoravském kraji.

„V obou případech zveřejněných na videích nedali řidiči automobilů motorkářům přednost. Naštěstí se ani v jednom případu motorkářům nic vážného nestalo, protože šlo o nehody v nižší rychlosti,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

V prvním případě auto odbočuje vlevo. Má dát přednost protijedoucím vozidlům, jenže ve chvíli, kdy vjede do protisměrného pruhu, blíží se k autu motorkář a narazí.

Se spolujezdkyní letí vzduchem a přemetem se dostane až na střechu auta a za něj. „Když si záběr zpomalíte, je vidět, jak se spolujezdkyně do poslední chvíle drží,“ upozornila na kuriozitu Cejnková. Pustí se až při závěrečném dopadu, kdy zmizí za autem na zemi.

V druhém případě přijíždí auto z vedlejší ulice a opět nedá přednost. Ani v tomto případě se jezdci nic vážného nestalo.

Podle mluvčí panuje riziko pro motorkáře teď s přicházející sezonou, protože řidiči aut nejsou na stroje na silnicích po zimě ještě zvyklí. „Snadno je mohou přehlédnout v zrcátkách nebo špatně odhadnout jejich rychlost,“ vysvětlila.

Ani motorkáři by ale neměli podcenit výbavu, zkontrolovat technický stav motocyklu, být viditelní, nepohybovat se v mrtvých úhlech a počítat s možnými chybami ostatních účastníků silničního provozu.

