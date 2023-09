Automotodrom získá více peněz za zrušené MotoGP. Soud uznal část pohledávek

Pohledávky především za opravy dráhy, které Automotodrom přihlásil do insolvenčního řízení po úpadku spolku pořádajícího motocyklový závod, insolvenční správce popřel. Stejný krok před ním udělali i zástupci spolku. Tvrdili, že průběžné opravy prováděné Automotodromem si neobjednali.

Provozovatel brněnského Masarykova okruhu s tím ale nesouhlasil, a tak jeho nárok na uznání pohledávek řešil soud. Dohromady jde ostatně o nemalou sumu 50 milionů korun. A soud nyní v první větvi celého sporu rozhodl o zhruba polovině této sumy, z níž pět milionů uznal nakonec jako oprávněné. Zbytek zamítl.

V protokolu o vyhlášení rozsudku, který má redakce iDNES.cz k dispozici, nejsou blíže specifikovány důvody, jak k danému rozhodnutí soud dospěl, nicméně už dříve na jednání soudkyně Klára Vašáková sdělila, že část nárokovaných pohledávek je nejspíš promlčená.

„Pokud by bylo prokázáno, že smlouvy jako takové byly uzavřeny déle než tři roky před podáním přihlášky do insolvenčního řízení, byla by námitka promlčení úspěšná. Některé faktury jsou z roku 2016, takže část jich je starších tří let,“ poukázala soudkyně.

Opravy dráhy prováděl Automotodrom na vlastní náklady právě od zmíněného roku 2016, kdy už měl pořádání Velké ceny silničních motocyklů na starosti spolek vytvořený společně Brnem a Jihomoravským krajem. Platil je sám, i když údajně podle smlouvy je měl hradit právě spolek. Po něm je chtěl proplatit až poté, co vztahy a další budoucnost okolo závodu směřovaly do slepé uličky.

Moc peněz ve zkrachovalém spolku nezbylo

Ve druhé větvi žaloby žádá Automotodrom ještě uznání pohledávky za 27 milionů korun kvůli pronájmu dráhy za nakonec neodjetý ročník 2021. Nedávno bylo v této části jednání odročeno na konec října, kdy pravděpodobně soud vynese rozsudek.

I kdyby s požadavkem na 27 milionů uspěl a v první mu zůstal nárok na něco málo přes pět milionů, je takřka jisté, že nezíská víc než 9,8 milionu. Právě tuhle částku totiž určil krajský soud pro uspokojení pohledávek Automotodromu z 35 milionů, které zbyly po spolku na účtech.

Zbývající sumu už vyplatil věřitelům, kterých se do insolvenčního řízení přihlásilo čtyřiatřicet. Dohromady se jejich pohledávky vyšplhaly na téměř 133 milionů korun. Například Turistické informační centrum, které vracelo peníze za vyplacené vstupenky, získalo v insolvenčním řízení „jen“ sedm milionů, přičemž fanouškům, kteří se na něj obrátili, vyplatilo zhruba 36 milionů.

Redakce iDNES.cz oslovila s reakcí na rozsudek Automotodrom Brno a také právního zástupce insolvenčního správce. Zatím se nevyjádřili.