Závody MotoGP v Brně příští rok nebudou, ovšem možná za ně i tak zaplatí

Nepořádání MotoGP odhlasovalo 36 zastupitelů, sedm se zdrželo, proti nebyl nikdo.



Usnesení zastupitelů o nekonání prestižních závodů v příštím roce obsahuje také větu, že je to zejména z toho důvodu, že už před několika týdny promotérská společnost Dorna nezařadila brněnské závody do kalendáře na příští rok. Důvodem byl špatný stav okruhu.



„Dorna trvá na kompletní opravě dráhy za 100 milionů korun. Kvůli covidu nemáme jistotu, jestli by se příští ročník jel s diváky, ani jestli budou lidé chtít cestovat ze zahraničí,“ zdůvodnila primátorka Markéta Vaňková (ODS).



Dráha je sice v soukromém vlastnictví, pořadatelský spolek Brna a kraje se však ve smlouvě v roce 2015 a znovu v nové i letos v létě zavázal, že bezvadný stav jde k tíži právě pořadatelů, nikoli majitelů okruhu.



Primátorka se brání, že ona jen převzala původní smlouvu. „Nešlo vyjednat jiné podmínky,“ prohlásila primátorka v nedávném rozhovoru pro MF DNES.



„Gratuluji paní primátorce. Je krásné, když si člověk splní svoje přání. Od začátku, co nastoupila do funkce, mluvila o tom, že GP zruší. Teď se jí to podařilo a nemusela pro to ani hnout prstem. Protože to, že nehnuli ani prstem, je toto vyústění,“ reagovala na rozhodnutí šéfka Automotodromu Ivana Ulmanová.



Spolek má za letošní pořádání závodů bez diváků zaplatit Dorně milion eur, tedy zhruba 26 milionů korun jako poplatek, jenže to zatím neudělal. Zastupitelé prodloužili lhůtu na zaplacení do konce února.



V příštím roce pak měl být tento poplatek zhruba 160 milionů korun. Ve vzduchu ale teď visí varianta, že i tuto obří sumu budou muset Brno a kraj zaplatit, přestože se závody nepojedou.



„Nějakou právní analýzu smlouvy máme, výklady jsou možné obojí, záleží, kam se kdo přikloní, ale oficiální vyjádření od Dorny nemáme,“ doplnila Vaňková pro MF DNES.

Stát také slíbil spolku dotaci 85 milionů za závody v roce 2020 a 2021, ovšem za podmínky, že by se jelo i příští rok. Tato suma tak městu uteče, když se MotoGP nepojede.



„Můžu vás ujistit, že byť se všichni při jednání, kterému jsem byl přítomen, snažili premiéra Babiše přesvědčit, jasně od něj vyplynulo, že spoluúčast státu nebude vyšší. Za rok 2020 v tom tak zůstáváme sami,“ řekl náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).



A 32 milionů dluží spolek také lidem za to, že si už pro letošní závody nakoupili téměř 15 tisíc vstupenek. Platit jim měly právě příští rok.

Nejistý je i návrat závodů případně v dalších letech, a to především kvůli zvýšení poplatku od Dorny na devět milionů eur ročně, tedy necelé čtvrt miliardy.



„Ve chvíli, kdy řešíme hlavní potřeby města, abychom nemuseli navyšovat poplatky za odpad či MHD, by mi přišlo vrcholně nezodpovědné zavázat město k takovému závazku,“ dodala primátorka.

Ani Automotodrom nemá ambice se do pořádání znovu vložit, jak tomu bylo v minulosti.



„Ne, rozhodně ne. Měla jsem svého času takové tendence GP v Brně zachránit, ale nestane se to. Nevezmeme na sebe zalistovací poplatek, to nejde, v tuto chvíli nejsme schopni to zabezpečit. Vedení společnosti nepřistoupí k tomu, abychom dělali nějaké závazky a zadlužili společnost,“ dodala Ulmanová.

Za špatnou zprávu označil rozhodnutí zastupitelstva i prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.



„Jsem prezident národní sportovní autority a viceprezident mezinárodní federace, takže mě to velice mrzí. Vím, jak je velice těžké, když se závod jednou nejede, aby se dostal zpět. Mrzí mě to i proto, že jsem opakovaně nabízel, že pomůžu z těchto svých dvou pozic v jednání s Dornou, protože pana Ezpeletu osobně velmi dobře znám a potkáváme se na MotoGP. Prostor tam ale nebyl, nebo to po mě nikdo nechtěl,“ podotkl Šťovíček.

Podle něj může mít Spolek nakonec stejně s opravou dráhy problémy.



„Má podepsanou nájemní smlouvu s Automotodromem, kde je klauzule, že zaplatí opravu dráhy. Nevím, jak se s tím vyrovnají. Je to právní závazek. Podepsala to paní primátorka a hejtman Šimek loni. Když si teď Automotodrom vzpomene a podá na ně žalobu, tak to budou muset stejně zaplatit,“ podotkl Šťovíček.