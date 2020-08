Politici se zdráhají dát desítky milionů na opravu okruhu kvůli MotoGP

Jen co utichl letošní ročník MotoGP, vynořil se nad motocyklovým svátkem v Brně další strašák. A jak jinak, jde znovu o peníze v řádu desítek milionů korun.



Tentokrát však nejde o zalistovací poplatek, o nějž se vedou dlouhodobé dohady, ale o stav závodní dráhy. Poté, co ji světoví jezdci o uplynulém víkendu ostře kritizovali, upozornila ředitelka Automotodromu Brno vlastnícího Masarykův okruh, že pokud se hrbolatý asfalt neopraví, s Velkou cenou je amen.



A to bez ohledu na už uzavřené dohody. „Je to tak, dostali jsme nůž na krk. Buď trať opravíme, nebo Velká cena v Brně končí,“ prohlásila Ivana Ulmanová.

Ta se odvolává na bezpečnostního komisaře MotoGP Franca Unciniho a bezpečnostního poradce promotéra Lorise Capirossiho.

„Pan Uncini už asi čtyři nebo pět let žádá o výměnu povrchu dráhy, ale pořád to ještě šlo. Předloni přitvrdil, takže jsme vypustili kuličky, které vymyly gumu z pórů a tím dráhu zdrsnily. Jenže to vydrží jen jeden rok, což se letos ukázalo,“ přiblížila Ulmanová.

„Dalším problémem je zvlnění, na které si závodníci stěžovali nejvíc. Je to i tím, že se MotoGP jezdí v jedné ose, takže povrch dostává zabrat mnohem víc než při běžném ježdění, které využívá celou šířku dráhy,“ doplnila.

Potíž je, že rekonstrukce povrchu má přijít na 80 až 100 milionů korun. Automotodrom přitom hodlá zaplatit jen část, zbytek požaduje od Spolku pro MotoGP, který tvoří město Brno a Jihomoravský kraj.

Spolek už však nyní posílá promotérské společnosti Dorna desítky milionů za to, aby se v Brně závod vůbec mohl jet. Žádost o další vysoký příspěvek z veřejného rozpočtu tak může narazit na odpor.

„Myslím si, že kraj i město dávají už teď maximum. Další peníze do opravy dráhy prostě dát nemůžou,“ sdělil opoziční jihomoravský zastupitel Jan Grolich (KDU-ČSL).

Erár není dojná kráva, kritizuje exhejtman Hašek

Další zastupitel a bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD) si ještě přisadil. „Pokud bych byl dnes hejtmanem a slyšel v letošním rozpočtově tragickém roce rétoriku – zaplaťte opravu, nebo GP skončila a příští rok nebude – poděkoval bych za informaci, svolal tiskovku a oznámil, že GP zřejmě končí. Je mi líto, ale erár, zvláště v dnešní době postižení veřejných rozpočtů covidem, už fakt nemůže být dojná kráva,“ napsal na Facebook Hašek, který přitom coby hejtman konání MotoGP v Brně aktivně podporoval.

Jeho nástupce Bohumil Šimek (za ANO) a brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) přes své mluvčí vzkázali, že se o problémech s dráhou dozvěděli až během posledního víkendu.

„Zatím nemáme k dispozici oficiální požadavek na konkrétní úpravy,“ uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. „Od těchto požadavků se bude odvíjet postoj Spolku,“ doplnila. Stejná reakce přišla také z brněnského magistrátu.

Ulmanová přitom tvrdí, že špatný stav dráhy nebyl žádným tajemstvím. „Upozorňujeme na to už nejméně čtyři roky. Jednali jsme o tom už s bývalým vedením Spolku a exprimátorem Petrem Vokřálem (ANO). Mluvili jsme i o tom, že část zaplatíme my, ale ne všechno, protože pro naše potřeby je dráha úplně v pořádku,“ podotkla Ulmanová.

Asfalt na Masarykově okruhu se naposledy měnil před dvanácti lety. Oprava stála 150 milionů a zaplatili ji vlastníci automotodromu. Jeden z nich, Karel Abraham starší, tehdy neskrýval, že konání MotoGP je pro jejich byznys zásadní. „Jinak se z Masarykova okruhu stane místní závodní dráha a postupně bude upadat, až bude muset skončit,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.

Bez nové smlouvy nemá oprava smysl

Budoucnost MotoGP v Brně je klíčovým faktorem i nyní. Smlouva s promotérem je zatím uzavřená jen pro příští rok. Bez opravy dráhy se zřejmě neprodlouží, zároveň však platí, že bez nové smlouvy nemá pro Spolek cenu nalívat do okruhu další finance.

„Pokud nebude zajištěna dlouhodobá budoucnost, nový povrch postrádá smysl. Z toho vyplývá, že bude muset v následujících týdnech a měsících proběhnout řada jednání, než bude možné zaujmout definitivní stanovisko,“ poznamenala za Spolek Brindzáková.

Podobně to vidí i Ulmanová. „Pokud bychom neměli vidinu toho, že se závod pojede i v dalších letech, nemá smysl investovat velké peníze do opravy dráhy,“ oznámila.

Hejtman i brněnská primátorka patří k propagátorům Velké ceny a zdůrazňují její přínos pro město i celý kraj. Po říjnových krajských volbách však může na hejtmanství zasednout koalice, která MotoGP už tolik nakloněná nebude.

„Automotodrom investici přehazuje na Spolek, takže spíš počítá s tím, že kromě toho příštího se další ročníky nepojedou, a nechtějí do dráhy investovat. A pro kraj nemá smysl, aby dával na jeden rok peníze do dráhy. Pokud výrazně nepomůže stát se zalistovacím poplatkem, který se má zvýšit, Velká cena skončí,“ uvedl lidovec Grolich.

Město ani vláda už víc platit nechtějí

Rezervovaně se k možnosti dalších investic z rozpočtu města vyjádřil i jeho stranický kolega a náměstek primátorky Petr Hladík. „Myslím, že když někomu dáváte zhruba 25 milionů korun za pronájem jeho majetku, počítáte s tím, že si ho také bude řádně udržovat,“ upozornil Hladík.

A o příspěvku na opravu dráhy neuvažuje ani ministerstvo pro místní rozvoj. To sice pro příští rok slíbilo 85 milionů korun, ale jen na zalistovací poplatek. „Žádným dotačním titulem, který by šel využít na opravu Masarykova okruhu, ministerstvo nedisponuje,“ uvedla ředitelka odboru komunikace Veronika Vároši.

Ulmanová přesto věří, že se povede peníze sehnat. „Podmínkou je další pětiletá smlouva s Dornou, pak se na financování určitě domluvíme. Peníze se nemusí vysypat najednou, můžeme se dohodnout třeba na splátkách,“ nastínila.