Provizorní úpravy stačily, na rozpadající se most u Brna mohou auta

13:38

Náhle a nečekaně museli před dvěma týdny jihomoravští silničáři uzavřít polorozpadlý most v Tetčicích na Brněnsku. Pro mnoho řidičů to znamenalo komplikace, protože tudy pro ně vede hlavní cesta na dálnici D1 a na Brno. Po provizorních úpravách se odpoledne most autům znovu otevře.