V Brně vybrali návrh mostu, sladovna půjde k zemi. Ikonický komín zůstane

Majitel i široká veřejnost bojují proti zbourání areálu už několik měsíců a zachránit ho mohla právě architektonická soutěž. Podle vítězné vizualizace to však vypadá, že hlavní budova půjde skoro celá k zemi.

„Zůstane zachovaný vysoký komín, historická věž a určitá část vedlejší budovy,“ sdělil brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).

V porotě, která rozhodla o výsledném návrhu, byl také starosta Brna-sever Martin Maleček (hnutí SOL). „Jsem rád, že se vybrala tato varianta mostu, protože je nejméně zatěžující pro Husovice. Komín sladovny bude umístěn tak, že se k němu bude dát dojít pěšky,“ těší Malečka.

„Jiné návrhy jej umisťovaly přímo do křižovatky. Podél nábřeží vznikne promenáda pro pěší. Most není tak dominantní, aby rušil. Kolem něj budou vysazeny luční trvalky a nábřeží bude působit přírodním dojmem,“ popsal starosta.

Majitel areálu sladovny však není z výsledného návrhu příliš nadšený. „Podle vizualizace bude zachován jen komín a věž, která však není moje a je v havarijním stavu. Přes 11 let jsem pracoval na rekonstrukci hlavní budovy podle fotek přesně tak, jak vypadala dříve. S mojí rodinou a dalšími nájemníky v ní bydlím, také tu mají kanceláře různé firmy,“ nechal se slyšet majitel Hai Hoang s tím, že nikdo z města s ním situaci dostatečně neprojednával.

„Na podzim, poté co vyšel v MF DNES článek o sladovně, mě pozvali z Kanceláře architekta města Brna, kde se mě ptali, jestli budu souhlasit se zbouráním části sladovny, řekl jsem jim, že na to kývnout nemůžu, když mi neřeknou, jaká část to bude,“ dodal Hoang s tím, že samotný most se mu líbí a rád by s městem našel kompromis.

Sladovně hrozí zbourání