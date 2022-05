Zanedbaný most museli náhle zavřít, oprava se přitom plánovala deset let

O tom, že se most pozvolna rozpadá, se přitom ví už dlouho. „O rekonstrukci se uvažuje přes deset let, plánuje se tak od roku 2009 nebo 2010,“ krčí rameny tetčický starosta Jan Šon (STAN). Obec však s tristním stavem podle něj nic nezmůže, protože silnice patří kraji.

„Uspořádali jsme s ním několik schůzek, ale vždycky to skončilo na nedostatku peněz. Zpočátku to přibrzdili ekologové, pak to zdržovaly majetkoprávní vztahy. Posledních šest let na to kraj peníze má a snaží se získat souhlas od majitelů okolních pozemků,“ líčí Šon.

Že bylo složité získat všechna povolení, potvrzuje i ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS) Roman Hanák.

„Vyprojektováno je dlouho, problém byl s majetkoprávním vyřízením. Byli tam zemřelí, změna majitelů, napadnutí od aktivistů. Potom bylo potřeba vše dořešit s Povodím Moravy, které to ještě muselo poslat na ministerstvo zemědělství, jež to odsouhlasilo a vracelo na Povodí. To jsou měsíce, které se sčítají,“ popisuje.

Oba tak narážejí mimo jiné na zásah proslulého spolku Voda z Tetčic, který má na kontě zdržení mnoha staveb, například brněnského městského okruhu na Žabovřeské.

„Bylo to v prvopočátku projektu. Šlo o připomínkování podoby, a možná ani ne úplně scestné. Ten projekt je složitý a poměrně náročný z hlediska ekologické zátěže, vedle mostu je prameniště pitné vody a součástí projektu je přeložka Bobravy. To řešila Voda z Tetčic v původním projektu a možná ho ve spoustě věcí spravila. Ale taky ho zdržela o první čtyři roky a pak už se to s ním táhlo dál,“ přibližuje Šon. Samotný spolek s novináři dlouhodobě nekomunikuje.

Sousední obce trpí, na objížďce jsou semafory

Podle starosty však za odkládání oprav nemůže jen jeden subjekt. „SÚS žádala o stavební povolení dvakrát. Jednou propadlo, protože nedokázali vypořádat všechny majetkoprávní papíry. Všichni se snažili udělat maximum, ale třeba smlouvy o směně pozemků ležely na Povodí rok,“ odhaluje.

Takové průtahy označuje za absurdní, protože když se most na konci 19. století stavěl, bylo hotovo za půl roku.

Objížďku uzavřeného mostu zavedla SÚS přes Kratochvilku, Zastávku a Rosice. Řidiči si na ni stěžují nejen z důvodu prodloužení trasy, ale i kvůli zpoždění u semaforů v Zastávce, kde se opravuje hlavní tah.

Cestu si zkracovali po panelové cestě mezi Rosicemi a Tetčicemi, ta však není uzpůsobená silnému provozu, a tak ji Rosice zavřely také. „Sekretariát starostky ale vyřizuje výjimky - hlavně pro místní obyvatele, kteří dojíždějí do školy nebo práce,“ objasňuje mluvčí města Jakub Hnát.

Oprava v Zastávce byla dlouhodobě plánovaná a podle místního starosty Petra Pospíšila (nez.) ji objížďka, která tudy vede, nijak extrémně nezasáhla. „Havárie se musí řešit a tady nebyla jiná možnost. Samozřejmě slyšíme stížnosti, ale ty byly i v době, kdy jsme opravovali jenom naši silnici a Tetčicemi se dalo projíždět. Kolony jsou tady běžné,“ konstatuje.

Stav mostů se zlepšuje Jihomoravský kraj se stará celkem o 1 140 mostů, z nichž necelá třetina je na tom špatně. Stav se nicméně zlepšuje. Ještě v roce 2016 bylo jako havarijní, tedy nejhorší na sedmiškálové stupnici, označeno 33 mostů, loni už jen devět. Pokles nastal i v kategoriích, které popisují stav jako špatný a velmi špatný. Zatímco před šesti lety jich bylo dohromady 400, loni počet klesl zhruba o padesát. (mos)

Řada místních volí raději vlastní trasu. Cestu do Brna si mohou zkrátit přes Střelice nebo Omice, kde ovšem na nápor aut nejsou připraveni.

„Ráno je tady nepřetržitý provoz a silnice je v havarijním stavu. Upozorňoval jsem, že se tudy objížďka udělá samovolně. Chtěl jsem aspoň omezení rychlosti, protože v půlce obce nejsou chodníky a chodí tudy děti na autobus do školy,“ stěžuje si starosta Omic Petr Kadela (nez.).

Podle Hanáka se tetčický most teď provizorně opraví, aby vydržel v provozu ještě do září. Otevřít by se měl na konci tohoto týdne. Po ukončení uzavírky v Zastávce pak SÚS přistoupí ke komplexní rekonstrukci.

Most se zbourá, koryto potoka zasype a silnice povede po rovině. Projekt přitom zahrnuje opravu celého hlavního tahu. Smlouva byla podepsaná koncem dubna a práce už na jednom úseku začaly. Cena je stanovená na více než 73 milionů korun, hotovo by mělo být do konce příštího dubna.