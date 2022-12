Moravští vinaři se připojí k mezinárodní kampani, vyzývá k pití s grácií

13:28

Když už se oddávat pití vína, tak ať je to s grácií, patřičnými informacemi a zdravě. Přesně to hlásá mezinárodní program Wine in Moderation, v překladu Víno zodpovědně, který před lety vytvořily přední světové vinařské firmy a asociace. Jeho součástí se teď stanou i moravští vinaři prostřednictvím Národního vinařského centra ve Valticích na Břeclavsku.