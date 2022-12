Řidiči v Moravském krasu v noci trénují driftování, policie je na ně krátká

Parkoviště u propasti Macocha je obklopeno vysokými stromy, představuje proto ideální chráněnou dráhu pro rádoby závodníky, kteří zde trénují driftovací dovednosti. „Když nasněží, najíždějí tam řidiči z blízkého okolí i z Brna a zkoušejí, co jejich vozy dokážou. Mnohdy to tam pak nejen vypadá jak na závodní dráze, ale i to tak zní,“ popisuje vedoucí dopravního inspektorátu Blansko Martin Zajíček.

Ruch se odtud navíc nese až do nedalekých Vilémovic. Místní pak volají na tísňovou linku nebo starostovi. I v jedenáct hodin večer či o půlnoci. „Hluk je velmi výrazný. Problém registrujeme už několikátým rokem. Obracel jsem se na kde koho, od správy jeskyní přes správu chráněné krajinné oblasti (SCHKO) a Agenturu ochrany přírody a krajiny až po myslivce a policii,“ vyjmenovává starosta František Kala (KDU-ČSL).

Situaci, která se v poslední době ještě více vyhrotila, však považuje za prakticky neřešitelnou. To potvrzuje i vedoucí oddělení SCHKO Dominik Franc. „Driftování je tam teď téměř každou noc, někdy i do brzkého rána. Nedávno nám kvůli tomu volali myslivci. Na jejich popud jsem kontaktoval policii,“ uvádí. Policisté se ale nemohli dostavit, protože zrovna řešili závažnou kriminální činnost a všechny hlídky měli v terénu.

Nabízí se několik řešení

Řešením by podle něj bylo noční znepřístupnění parkoviště nebo alespoň jeho úprava zamezující driftování. „O variantách jsme už dřív jednali s vlastníkem, kterým je správa jeskyní. Prostor se může například rozčlenit na ostrůvky přidáním zeleně, což by ale znamenalo vybourat část asfaltu, navézt zeminu a zabudovat obrubníky. Z jednání vyplynulo, že majitel na to nemá peníze,“ objasňuje Franc.

Zástupci správy jeskyní se s policisty z dopravního inspektorátu Blansko sešli už několikrát. „Poprvé navrhli umístění značky. Na to konto jsem jim řekla, že to je sice z jejich pohledu nejjednodušší, ale nejmíň fungující,“ popisuje dopravní inženýrka pro Blansko Natalie Juráňová. Několikrát už apelovala na důraznější opatření, které řidičům vjezd zcela zamezí.

Jako další variantu řešení Zajíček zmínil postavení brány u vjezdu. „Namítali, že by u ní byla potřeba obsluha. U návrhu na instalaci vyjíždějícího sloupku ovládaného dálkově se opět odvolávali na nedostatek peněz,“ říká. Dodává, že ze stejného důvodu odmítli správci jeskyní také vybudování závory, která by se zvedala po vložení parkovacího lístku.

Problém s parkovištěm jakožto ilegální závodní dráhou trvá už několik let. V zimě se podle Zajíčka jedná o standard. „Někteří tam dokonce přezouvají gumy a jezdí na starých. Kvůli smykům a prudkým zastavením je už asfalt dost poškozený, nemluvě o zplodinách, co unikají do okolí,“ dodává.

Správa jeskyní má na ploše naistalované kamery, takže o řádění řidičů nejenže ví, ale také hned volá policii, která toho však příliš nezmůže. „Jakmile řidiči uslyší, že se blížíme, driftovat přestanou. Museli bychom je chytit přímo při závodění, což je prakticky nemožné. Nemůžeme tam mít stále umístěnou hlídku, to není reálné,“ objasňuje Juráňová.

Policistům nepomáhá, ani když jsou na záznamech z kamer vidět poznávací značky aut. „I kdybychom podle nich majitele vozu našli, řekne nám něco ve smyslu, že auto neřídil on, ale půjčil ho známému. V tomto ohledu jsme na ně krátcí,“ přiznává Zajíček.

„Zneužívají policii“

On ani Juráňová proto nechápou, proč jim správci jeskyní v noci volají, aby přijeli zasáhnout. „Poměrně nás tímto způsobem zneužívají. Nejsou ochotni pro vyřešení situace nic udělat, ale stále se na nás obrací, přestože vědí, že s tím mnoho nezmůžeme. Je to dost frustrující a vyčerpávající situace, táhne se už dlouhou dobu,“ podotýká Juráňová.

Správa jeskyní měla už kdysi vypracované návrhy k úpravě prostoru, aby se závodění zamezilo. Náklady byly několik milionů. „V dnešní době krize ale není možné tak velkou částku sehnat. Musíme teď mít trošku jiné priority,“ sděluje vedoucí správy jeskyní Jakub Gabriš s tím, že přednější je udržování jeskyní a zajištění jejich bezpečnosti pro návštěvníky. Ostatní nákladné věci nyní musí jít stranou, i kvůli neustálému zvyšování cen energií.

Řešení navrhovaná policií správci jeskyní po zvážení nakonec vždy zavrhli. „Máme strach, že kdybychom tam dali například bránu, mohli by ji driftéři zničit. Teoretizovat se o tom dá určitě hodně, ale u praktické části je vždy problém, aby ve výsledku fungovala tak, jak má,“ poukazuje Gabriš.

Správci jeskyní si podle něho uvědomují, že se jedná o palčivý problém, především pro okolní obce, avšak kvůli vysokým nákladům si jej nemohou dovolit v nejbližší době nijak řešit. Celá situace se tak dostává do slepé uličky, která momentálně nemá schůdné řešení.