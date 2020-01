Sloupky v centru Brna budou vysunuté déle. Prodlouží se čas pro zásobování

Od pondělí budou vysunuty vždy od 10.30 do 21 hodin. Doposud byly nahoře a blokovaly řidičům průjezd srdcem města v čase mezi devátou a osmnáctou hodinou.

„Snažíme se tak podpořit regulaci pohybu vozidel v centrální části města. Chceme usměrnit dopravu v této lokalitě, která začala více než pěší zónu připomínat vytíženou silnici. Zároveň jsme dopolední čas posunuli, protože máme informace o tom, že řada podniků potřebuje provádět zásobování i po desáté hodině,“ vysvětlil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Opatření se týká všech čtrnácti výsuvných sloupků, které se momentálně nacházejí v centru, tedy mimo jiné na Orlí, Běhounské, Jánské ulici či na Dominikánském náměstí.

V souvislosti s vjezdy do centra chystá vedení města i další kroky, od nichž si politici slibují, že pohyb aut zredukují. Zejména chtějí rozdělit historické centrum na více částí, do nichž by měla auta povolení vjíždět.

Tak to fungovalo do zavedení modrých zón v září 2018. Jenže s jejich startem se z centra stala jedna oblast s jednotnými pravidly a náměstí Svobody některým řidičům začalo sloužit jako zkratka.

Na vině je i to, že dosud ani po více než roce od změny pravidel stále nefunguje automatické pokutování formou kontrolních kamer u vjezdů do centra.

„Počítá se s tím, že automatický systém udělování pokut bude uveden do provozu ve druhém čtvrtletí tohoto roku společně s novým systémem vjezdů,“ doplnila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.