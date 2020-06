Modernizaci tratě stojí v cestě hospoda. Všude bude beton, vadí majitelům

Obří výluka z Brna na sever začne příští květen I na nejvytíženějším jihomoravském koridoru z Brna na Českou Třebovou je v plánu rozsáhlá oprava. Železničáři už znají termín – vrhnou se na něj za rok v květnu.

V úseku od Blanska až do brněnských Maloměřic budou po etapách pracovat až do začátku roku 2023. Celý předcházející rok by přitom na frekventované trati měla být úplná výluka.

Mezinárodní vlaky a expresy mířící z Brna na Prahu tak musí zamířit po trati přes Havlíčkův Brod, případně oklikou přes Olomouc.

Kromě samotných kolejí dělníci opraví také tunely, mosty i jednotlivé stanice na trati.

V dlouhodobějších plánech železničáři počítají od roku 2025 také s dvouletou opravou na stejném koridoru v úseku od Blanska do České Třebové.