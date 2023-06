Chceme určovat trend, některé sešity voní i po ovoci, říká ředitel papíren

„I když jsme už tímto pohledem historická firma, stále chceme dávat najevo, že jsme i moderní,“ hlásí Miroslav Konečný, ředitel společnosti, která od roku 2002 patří pod hlavičku Krkonošských papíren z KRPA Holding.

Jaká je šance, že si v papírnictví koupím zrovna sešit, který jste vyrobili?

Hodně velká, protože u nás vzniká 80 procent sešitů, které se v Česku každý rok prodají.

Těžíte ze známé značky, již znají už minimálně tři generace? Vyrábíte i sešity v proslulém tečkovaném retro designu s nápisem „Až dosloužím, chci do sběru.“

Tradice je velká, distribuční kanály jsou nastavené a i ta nostalgie je krásná. Když někam přineseme retro sešit, který je spíš takovou hříčkou, řada lidí si vzpomene právě na legendární nápis, ale reálně si takový sešit už spíš nikdo nekoupí.

Dnešní děti nezaujme?

Vůbec. Design je z minulého století, ale my naopak musíme jít s dobou. Pokud nebudeme mít takový, který chtějí, najdou si něco jiného. Před třemi lety, kdy jsem nastoupil do čela papíren, se vyměnilo celé vedení a začali jsme společně pracovat na designovém a obchodním restartu celé značky.

Zejména menším dětem kupují sešity rodiče, kteří většinou jako malí neměli jinou možnost než je pořídit u vás. Řídí se právě značkou, kterou z dětství znají?

Máme zkušenosti, že tomu tak je. Když se na trhu objevily nějaké jiné, ne až tak kvalitní sešity, a některý velkoobchod je začal distribuovat, jeho zákazníci najednou řekli, že chtějí ty od nás. Je to na jednu stranu jen obyčejný sešit za pár korun, ale děti jej nosí deset měsíců do školy, takže i takový produkt musí splňovat určité parametry.

Kolik sešitů každý rok vyrobíte?

Pohybuje se to mezi 20 až 25 miliony, přičemž 80 procent jde na český trh a zbytek na export. Hlavně na Slovensko a do Maďarska, ale jsme i na trzích v Rakousku, Německu, Estonsku a Rumunsku.

Jaký sešit je vůbec nejprodávanější? Tipuji ten malý, linkovaný o 40 listech.

Je to tak. Oproti druhému je to asi dvaapůlkrát více.

Do školních lavic se čím dál častěji dostávají tablety, v práci lidé také často využívají počítače. Jaký to má dopad na váš byznys?

Vidíme trochu odliv od sešitů, ale nikterak významný, částečně se navíc nahrazuje bloky. Nemáme to nijak podložené, ale vysvětlujeme si to tak, že lidé si při práci na počítači dělají poznámky bokem na papír, pak ho vytrhnou a někam založí. Nepoužívají tolik právě sešity. U škol je to v případě prvních pěti ročníků pořád stejné, tam k žádným změnám nedochází. U starších dětí už úbytek cítíme a je jasné, že bude pokračovat.

Jak je velký?

Za posledních pět let asi deset procent, což se však snažíme nahradit rozšiřováním exportu, abychom udrželi výrobu na současném množství.

Blíží se prázdniny, na jejichž konci rodiče i žáci shání nové sešity. Stačí na tento nápor vašich osm desítek zaměstnanců, nebo nabíráte i brigádníky?

Výrobu se snažíme organizovat tak, abychom brigádníky využívat nemuseli, protože ta práce není jednoduchá. Naše zaměstnance přesouváme podle toho, kde jsou zrovna potřeba: do výroby, do skladu, musí zvládat vše.

Kdy musíte začít vyrábět, abyste do konce srpna dostali na trh miliony sešitů?

Už v listopadu předešlého roku, jinak bychom to nebyli schopni kapacitně zabezpečit. Od listopadu do března většinou jedeme na jednu směnu, poté se přechází na dvě a někdy i na tři, nebo se pracuje i o víkendu. Drtivou většinu sešitů pak máme hotovou do konce června. Pak jsou ale ještě doobjednávky na poslední chvíli, takže to, že máme hotovo, si můžeme říct tak v polovině září. Pak následuje zhruba měsíční odstávka na údržbu a hned poté vlastně začínáme znovu. Do toho nám začíná vstupovat i zvýšená polygrafická výroba před Vánocemi.

Když držíte 80 procent trhu, určujete i cenovou politiku?

Bylo by to hezké, ale vzhledem k tomu, že 50 procent objemu prodáváme přes řetězce, tak tomu tak není. A konkurence vše pečlivě sleduje. Za jakoukoli chybu, kterou bychom udělali, by nás strhala.

Přitom náklady vzrůstají...

Sledovali jsme, jak rostou nejen ceny energií, ale i papíru, takže jsme jej ve velkém nakoupili loni, ještě před prudkým zdražením. Některé druhy ani nebyly k dostání, to byl další problém. Nejhorší cenové období se nám tak podařilo eliminovat tím, že jsme se předzásobili papírem a podrželi zákazníkům nějakou cenovou hladinu. Papír v té době vyrostl i na dvojnásobek, ale my sešity zdražili asi o třicet procent. Pak šel papír zase dolů, takže jsme sešity pro letošní sezonu pro změnu o deset procent zlevnili. Celkový nárůst se tak pohybuje kolem 20 až 25 procent. V jednom okamžiku loni hrozilo, že budeme muset výrobu zastavit.

Podařilo se vám to vyřešit?

Ano, ale zákazníci občas nebyli úplně rádi, protože jsme pro ně neměli zboží v tu dobu jako dřív. Bylo to těžké období, ale myslím, že jsme to zvládli dobře a že jsme z toho vzešli silnější. Vše negativní má své pozitivum, protože to přispělo k tomu, abychom rozšířili počet našich dodavatelů.

Překvapilo mě, že už od předcovidového roku 2019 jste v mírné ztrátě. Co je důvodem?

Nechci se příliš vracet do minulosti. Nějak bylo, nějak je. V roce 2021 jsem přišel já a začal jsem tvořit nový tým lidí, abychom firmu dostali do černých čísel a abychom se z hlediska prezentace zase zařadili tam, kam patříme. Na hospodářských výsledcích se projevily dlouhé roky stagnace a žití z podstaty.

Chyběla tedy iniciativa udávat nové trendy?

K tomu stačí říct asi jen jednu věc. Patnáct let byl stejný design některých sešitů, patnáct let se neinovovalo.

Jaké tedy máte plány do budoucna?

Chceme, abychom nebyli vnímaní jen jako výrobce levných sešitů. Abychom nepůsobili jako dinosaurus, ale jako ti, co určují trh a trendy a přináší nové věci, které tady nejsou.

Daří se to?

Máme signály, že konkurence začala kopírovat některé naše nové designy. To byl jeden z cílů – být určujícím hráčem i v designu. Myslím, že se nám to daří a konkurence se na nás dívá. Máme i prémiovou značku Paper Factory, pod níž jsou výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Na nich si zároveň testujeme trh, abychom viděli, o co je zájem. Na některé sešity jsme začali využívat i voňavý lak, takže voní po ovoci vyobrazeném na obálce.

Ocení to zákazníci?

Je to věc image a každá taková přivádí zákazníky a nutí je se o to zajímat. My chceme být vidět, hledat nové cesty, možnosti, sortiment. Když nás budou lidé vidět jen jako obyčejného výrobce sešitů, těžko uspějeme.

27. června 2020