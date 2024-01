Na břehu upuštěné Brněnské přehrady našla kolemjdoucí minometný granát

„Hlídku při kontrole Rakovecké ulice oslovila náhodná kolemjdoucí a strážníci zjistili, že objevila minometný granát ráže 85 milimetrů,“ informoval mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Munice ležela mezi kameny na písečném dně v blízkosti přístaviště U Kotvy. Toto místo se obvykle nachází pod vodou, aktuálně je však přehrada kvůli zimnímu upouštění zhruba o dva metry nižší.

Granát ke břehu pravděpodobně zanesly vodní proudy teprve nedávno, protože je téměř vyloučené, aby si jej na tak frekventovaném místě tak blízko břehu dříve nikdo nevšiml.

Strážníci místo nálezu zabezpečili a přivolali policisty, kteří se o granát následně postarali.

„Kolem hradu Veveří se koncem druhé světové války vedly tuhé boje mezi sovětskými vojsky a ustupující německou armádou. Nejde tedy o ojedinělý nález,“ připomněl Ghanem.

Ten upozornil, že s podobnými nálezy by neměli lidé vůbec manipulovat, protože i po desítkách let může být munice stále funkční. Místo toho mají okamžitě zavolat policii a poodejít do bezpečí.

Odstrašující případ, jak se nechovat, poskytl v květnu 2021 mladík, který minometný granát umístil do nákupní tašky a odvezl jej ze Znojma až do Brna, kde jej teprve předal strážníkům. Své chování vysvětlil tím, že nevěděl, co s granátem dělat.