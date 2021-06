Železničáři se zbavují historických budov, s demolicí nesouhlasí radnice

Tyto budovy jsou v majetku Správy železnic a hrozí jim demolice. Na mnoha místech Česka se tak železničáři zbavují chátrajících objektů a nahrazují je obytnými kontejnery. V Mikulově ale s demolicí zásadně nesouhlasí místní samospráva.

„Vyzval jsem kolegy zastupitele, abychom spustili rebelii,“ říká starosta Rostislav Koštial (ODS).



„Zbourat takovou nemovitost a nahradit ji nějakým kontejnerem určitě není dobré řešení. Má typický rukopis stoletých nádraží, jde o vstupní bránu do Mikulova a je naší povinností se o ni postarat,“ dodává první muž města, který už má za sebou jednání se Správou železnic. A další budou následovat.

Podle mluvčího státní organizace Dušana Gavendy je pro mikulovské nádraží ve hře více možných variant. „Jednou z nich je rekonstrukce stávající výpravní budovy, další nahrazení menší novostavbou, jejíž podoba by vzešla z architektonické soutěže. Vyloučený není ani prodej objektu do majetku města,“ nabízí možnosti Gavenda.

A poslední Mikulovští reálně zvažují. „Samozřejmě je to danajský dar,“ glosuje Koštial s tím, že náklady na opravy se odhadují asi na třicet milionů korun. Navíc je třeba dořešit, za jakou částku je Správa železnic ochotná objekt odprodat. A také za jakých podmínek – ponechat v něm služby výpravní budovy by zřejmě bylo jednou z nich.

Dům je přitom opravdu v tristním stavu. I z toho důvodu město dostalo už loni zamítavou odpověď, když se poprvé dotazovalo na možnost odkupu.

„Stavba se nachází v obvodu dráhy a je ve velmi špatném technickém stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že se v objektu nachází bytové jednotky, které mohou být nyní či v budoucnu zatíženy nadlimitním hlukem a vibracemi, není možné budovu odprodat,“ napsal v odpovědi na žádost města Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno Správy železnic.

Deset drážních staveb v nejistotě

Smůla pro půvabný dům je, že mu chybí status památky, třebaže město o něj kdysi usilovalo. Podle památkového ústavu však nemá smysl chránit všechna historická nádraží. Tomu odpovídá i relativně malý počet železničních budov, jež jsou pod ochranou – z 1 500 železničních objektů jde asi o šest desítek.

Správa železnic aktuálně v Jihomoravském kraji posuzuje nepotřebnost u deseti nemovitostí. „Ve většině případů jde o menší nevyužívané drážní stavby včetně pozemků, na nichž stojí,“ ujišťuje Gavenda, konkrétní ale nebyl.



Obecně jde podle něj o místa, která už nejsou potřeba pro provozuschopnost železniční dopravní cesty.

Nyní železničáři prodávají jediný pozemek vedle trati, a to ve Ctidružicích na Znojemsku. „Pokud jde přímo o výpravní budovy, na jižní Moravě evidujeme žádost společnosti Fosfa o odkoupení objektu s názvem Boří les,“ doplňuje mluvčí.

Nové jméno pro zastávku

Žlutou budovu s prosklenou verandou v lese u Břeclavi chce chemický podnik, který s nádražím sousedí, opravit výměnou za to, že zastávka pak ponese jeho jméno. Hlavně výletníci, kteří míří do Lednicko-valtického areálu, by tak vystupovali ve stanici Břeclav-Fosfa.

„Správa železnic se v roce 2020 rozhodla odstranit nádražní budovu železniční stanice Boří les. Na jejím místě měl zůstat pouze skořepinový kontejner pro umístění nezbytného zabezpečovacího zařízení. Tímto krokem by zanikla stanice tak, jak ji dnes známe,“ vysvětlila už před časem mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Právě tehdy vstoupila do hry Fosfa, která postupně opravuje celý svůj rozsáhlý areál. V něm chce vyčlenit místo pro nezbytné zabezpečovací zařízení pro Správu železnic a odkoupit současnou budovu nádraží. K tomu, aby lidé mohli v budoucnu opravdu vystupovat na zastávce Břeclav-Fosfa, muselo dát souhlas město. A břeclavští zastupitelé to udělali.



„Je to způsob, jenž nám pomůže zachovat krásný objekt. Ten se po rekonstrukci stane perlou při cestě historickým vláčkem z Břeclavi do Lednice,“ říká břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO).

Budovy, které pro železnici využití ztratí, nabízí Správa železnic nejdříve státním institucím a následně obcím. Pokud žádná z veřejných institucí zájem neprojeví, dostanou se na řadu firmy nebo soukromí zájemci. Až posledním řešením je demolice.

Dlužno říct, že Správa železnic jihomoravské nádražní budovy často také obnovuje. Jen v letošním roce jde o sedm akcí. Rozsáhlé rekonstrukce se týkají objektů v Sokolnicích, Telnici, Hrušovanech nad Jevišovkou – Šanově a v Ivanovicích na Hané. Dále pak ve Vyškově, Vracově, Šakvicích a Novosedlech.