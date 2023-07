Z dodávky po srážce vyskákali migranti i s převaděčem, v další se tísnilo 27 lidí

Žlutá dodávka se zahraniční registrační značkou zezadu najela do stojícího nákladního auta dnes po osmé hodině ráno na křížení dálnice D2 s ulicí Hněvkovského v Brně. Z dodávky následně vyskákalo třináct lidí, které policisté zanedlouho vypátrali v nedalekém křoví.

Další uprchlíky nalezli v brzkých ranních hodinách na dálnicích. Nejprve kolem čtvrté hodiny zastavili osobní auto u Kývalky na D1 na Brněnsku, v němž cestovalo šest nelegálních migrantů, z toho dvě děti.

„Další automobil zkontrolovali policisté z mobilní jednotky cizinecké policie o hodinu později na bývalém hraničním přechodu na dálnici D2 u Lanžhotu. Jednalo se o zahraniční dodávku, ve které se tísnilo celkem 27 osob, z toho bylo devět dětí,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Celkem tak ve čtvrtek policisté zadrželi 45 migrantů. Všichni pocházejí ze Sýrie a mířili do západní Evropy. „Se zadrženými převaděči byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice,“ sdělil Vala.

Od začátku prázdnin hlásí jihomoravští policisté už 124 odhalených nelegálních migrantů a třináct zadržených převaděčů. Většina z nich pochází z namátkových silničních kontrol.

„V příhraničí rovněž spolupracujeme se slovenskými policisty, se kterými provádíme společné hlídky ve vytipovaných mezinárodních vlacích a rovněž v blízkosti státní hranice,“ poznamenal zástupce vedoucího jihomoravské cizinecké policie Pavel Andrýsek.

Migranty policisté převáží do střediska v Břeclavi. Tam jim odeberou otisky a zjišťují jejich totožnost i odkud do Česka přicestovali. Obvykle se do země dostávají ze Slovenska, kam je podle mezinárodní readmisní dohody vracejí.