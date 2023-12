Opilec vysklil zastávku MHD. Dejte mi na to fakturu, vybídl pak strážníky

Muž na sebe upozorňoval už v autobusu, a to tak, že ho řidič z noční linky do Vranova vysadil. To však opilého třicátníka rozzlobilo, protože další spoj mu jel až za čtyři hodiny.

Zlost si vybíjel na zastávce Haškova v Lesné, kterou začal rozbíjet. Řinčení skla upoutalo svědky.

I když se muž po rozbití skleněných výplní zastávky rozhodl do 10 kilometrů vzdáleného Vranova pokračovat pěšky, daleko se nedostal. V nedaleké Okružní ulici ho dostihli přivolaní strážníci.

„Hned jim začal popisovat, že ho rozzuřil řidič. Ten ho totiž kvůli silné opilosti a nepřístojnostem vykázal z autobusu. Muž vysvětloval, že bydlí až za Vranovem a bude tam tedy muset dojít pěšky. Souběh událostí líčil pokaždé trochu jinak, ochotní svědci si ale byli naprosto jistí tím, že strážníci dopadli správného podezřelého,“ sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Do zastávky prý muž tloukl lahví, kterou s sebou nesl. Rozbil dvě skleněné tabule přístřešku MHD. „Jednoho ze strážníků v určité chvíli pobídl, aby mu vystavil fakturu a nechal ho škodu zaplatit,“ dodal Ghanem.

Hlídka místo souhlasu s nezvyklým návrhem později na služebně sepsala úřední záznam, který předala policistům. Škoda totiž s největší pravděpodobností přesáhne deset tisíc korun, a muž je tedy podezřelý z trestného činu.