Řidiči MHD si už hudbu nepustí. Cestující si stěžují, vysvětluje vedení zákaz

Pustit si hudbu za volantem dělá běžně takřka každý šofér. Ti, kteří ale řídí vozy brněnské MHD, mohou na rádio nebo vlastní hudbu z telefonu zapomenout. Dopravní podnik vydal pokyn, který tuto možnost zakazuje.

„V poslední době vzrostl počet stížností na práci řidičů, a to včetně stížností na hlasitý poslech rádia, který některé cestující ruší. Tuto situaci se nám dlouhodobě nedaří vyřešit. Současně registrujeme větší podíl nehod zaviněných našimi řidiči a tím i nárůst škod. Na obě tyto skutečnosti, které spolu i můžou souviset, jsme nuceni reagovat,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Jeden z oslovených řidičů brněnské MHD, který si nepřál zveřejnit své jméno, považuje nový předpis za nesmyslný. „Cestující může všechno, a my nic, ani se vzájemně neokřiknou, když někdo hlasitě telefonuje nebo mluví,“ popisuje muž situaci v autobusu, který pravidelně řídí.

Sám si hudbu pouští. Když však vystoupí z kabiny a nechá rádio puštěné, není podle něj zevnitř nijak slyšet. „Samozřejmě mohu mluvit jen za sebe, je možné, že někteří si to zesílí takzvaně na plné kule, ale myslím si, že by se to dalo řešit i jinak než zákazem,“ míní.

Sám díky puštěné hudbě stejně jako kolegové aspoň neslyší hlasité cestující, kteří se mezi sebou baví nebo telefonují.

V reakci na vydané nařízení se už ozvala i jedna z odborových organizací, které se nelíbí, že se dopravní podnik hájí tím, že nový pokyn byl s odboráři projednán, což nebyl.

„Je nám líto, že se toto opatření dotkne i řidičů, kteří pravidla respektují a kterých je většina,“ sdělila mluvčí.

Podle ní nemusí být toto opatření trvalé. „Budeme sledovat jeho efekt a případně jej můžeme v budoucnu změnit,“ dodala.