O prázdninách pojede v Brně výrazně méně spojů, některé dvakrát za hodinu

„Nepředpokládám, že delší intervaly mezi spoji, které nastanou především o víkendech, by měly Brňanům způsobit zásadní problémy. Primárně v tu dobu nemíří do školy, do zaměstnání, spíš řeší volnočasové aktivity, takže si myslím, že se to dá zvládnout,“ prohlásila primátorka Markéta Vaňková (ODS) s dodatkem, že důvodem změn a škrtů jsou mimo jiné plánované dopravní stavby a související výluky.

Opravovat se mají například koleje v Masarykově ulici v centru města nebo úsek z Osové na konečnou ve Starém Lískovci, kde tramvaje vůbec nepojedou a místo nich vyrazí na silnice náhradní spoje. Stejně tak se omezení chystá i na Mendlově náměstí, v ústí Václavské ulice proto vznikne náhradní zastávka.

Rekonstrukcemi vysvětluje omezení i brněnský dopravní podnik. Prázdninové výluky kvůli opravám jsou však standardem každý rok, nikdy přitom nebyly spojené s tak výrazným omezením dopravy jako letos, zvlášť o víkendech.

Dopravní podnik, jemuž rostou náklady kvůli stoupajícím cenám energií a navíc stále nedorovnal tržby z předcovidové doby, má mimo jiné od vedení Brna za úkol vyhodnocovat poptávku cestujících a podle toho „šetřivě“ upravovat intervaly mezi spoji.

„K současné změně opravdu nedochází z důvodu úspor, ale kvůli nižší poptávce ze strany cestujících,“ vyloučila zmíněnou strategii mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Brňané se tak musí připravit na nepříjemné novinky. U tramvajových linek, které jsou označovány za páteřní spoje brněnské MHD, se víkendový interval nastaví na čtvrt hodině, nikoli deseti minutách, jak bylo dosud o sobotách a nedělích zvykem.

Týká se to i spojů, které neomezí žádná další oprava či výluka, tedy třeba linky 12, jež jezdí z jihu z Komárova přes centrum do Technologického parku na severu. A třeba na Palackého třídě v Králově Poli oprava končí, linka číslo 1 ale stejně pojede méně často než dřív.

„Vozovna v Pisárkách bude o víkendech kvůli opravám na Mendlově náměstí odříznutá, takže tramvaje vyšleme pouze z Medlánek. Abychom v takové situaci pokryli celé Brno, nastavili jsme interval na patnáct minut,“ sdělil dopravní ředitel podniku Jan Seitl s tím, že změny platí jen pro prázdniny, v září se vše vrátí do starých kolejí.

K soudu nebo úřadu práce pěšky

Doslova na své nohy se ale do té doby musí spolehnout lidé, kteří chtějí dorazit k městskému soudu nebo úřadu práce. Kvůli výstavbě protipovodňových opatření na řece Svratce se totiž uzavře průjezd křižovatkou u hokejové haly Rondo. Tramvaj číslo 7 bude jako jediná pendlovat od hlavního nádraží k zastávce Křídlovická u arény.

Opuštěná ovšem zůstane i trať za křižovatkou, takže nebude ani možný přestup na MHD z nedalekého parkovacího domu, kde by mimobrněnští měli nechat svá auta, jak si přejí politici. Podle dopravce by bylo příliš náročné v bezmála kilometrovém úseku trati se dvěma zastávkami řešit náhradní spojení.

Škrty se dotknou také trolejbusových a autobusových linek, kde jsou běžně intervaly mezi spoji delší než u tramvají. Například u trolejbusů 34 a 36 z České do Žabovřesk pojede spoj o víkendu jen jednou za třicet minut. Jeden spoj v každé hodině oproti současnosti zmizel.

U okružních autobusů 44 a 84 podnik zase „očesal“ spoje ve všední dny i oproti dosud nastavenému prázdninovému režimu. Běžně tak do této doby každou hodinu jela jedna linka šestkrát, od pátku vyrazí na trasu v některých časech o dva spoje za hodinu méně.

I tyto změny podle ředitele Seitla souvisí s omezením tramvají z toho důvodu, aby byla zajištěna návaznost. Více vozů bez přípojů označuje za zbytečnost. „Naopak třeba u linky 76 na letiště počet spojů navyšujeme,“ zdůraznil.

Vedení Brna i dopravní podnik teď plánují situaci sledovat a případně intervaly opět zkrátí. „Jsem ale přesvědčena, že to nebude potřeba,“ uzavřela primátorka.