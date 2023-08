Sláva, to to trvalo! Část kritizovaného zábradlí zmizela, lidé mohou procházet

„Sláva, to to trvalo,“ pronesla kolemjdoucí Brňanka, když tři dělníci dnes ráno odstraňovali zábradlí na Mendlově náměstí. To se na místě objevilo hned poté, co skončila rekonstrukce náměstí za 200 milionů korun. Od řady lidí zaznívala kritika, že tato nová překážka brání snadnému přestupu mezi linkami MHD.

Po téměř šesti měsících vznikla v zábradlí necelých sedm metrů široká mezera, kterou můžou lidé směle přecházet mezi zastávkami tramvaje, trolejbusů a autobusů.

Přestože na tuto „skvrnu“ padala vlna kritiky hned od začátku, kvůli administrativně dlouhému procesu se její vymazání protáhlo. „Trvalo, než se na výsledném řešení dohodly všechny dotčené orgány,“ řekla Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Ostatně brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) ještě letos v únoru tvrdila, že by mohlo k odstranění zábradlí dojít „v nejbližších dnech“.

Magistrát ale potřeboval souhlas policie, městské části nebo samotných architektů. „Těžištěm projektu bylo prostor maximálně zprůchodnit, minimalizovat bariéry a mít ho co nejvíce flexibilní. Tomu však zábradlí překáželo. Díky velmi hlasité odezvě se povedlo rozběhnout proces detailnějšího posouzení, který vedl k tomu odstranění,“ doplnil architekt Ondřej Švancara.

Samotné odstranění na místě dnes dopoledne trvalo jen několik minut. Město za něj ani nemuselo zaplatit nic navíc. „Odstranění nic nestálo, bylo to v rámci té stavby,“ vysvětlila Loukotová.