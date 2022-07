Na velkolepé Mendelovy oslavy chybí skleník i socha, náměstí je rozkopané

To vše s vizí, že nejen věhlasní návštěvníci uvidí upravenou lokalitu, jež byla dosud spíš jen dopravním uzlem a přestupní stanicí.

Jenže účastníci oslav ji spatří „trochu“ jinak, než by čekali. Sochu, skleník i zmodernizované náměstí si užijí maximálně na plakátech přichycených na všudypřítomném oplocení kolem stavby. Navzdory plánům totiž centrální prostranství zůstane zcela rozkopané.

„Musím říci, že bych byla raději, kdyby se rekonstrukce stihla dokončit před oslavami, nicméně bohužel je to složitá záležitost. Nejde jen o změny v organizaci dopravy, měnila se tam kanalizace a další sítě. Jde o opravdu velkou stavbu, která s sebou nesla i to, že se prodloužil termín dokončení. My se teď budeme snažit učinit takové kroky, aby to na oslavy nemělo výrazné negativní dopady. A já věřím, že nebude,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podobně mluví také její náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), jenž je rovněž přesvědčený, že rozkopané prostranství v sousedství augustiniánského kláštera, kde slavný vědec pobýval, plánované akce nenaruší. „Návštěvník omezení nijak nepocítí,“ prohlásil paradoxně Hladík.

Přímo na náměstí pouze pětkou

Jenže to má k realitě daleko. Kvůli postupujícím stavebním pracím se totiž lidé musí smířit minimálně se složitějším příjezdem na náměstí. Právě teď v červenci se k dosavadním opravám přidává také brněnský dopravní podnik, který plánuje v důležitém přestupním uzlu vyměnit koleje.

Kvůli tomu některé tramvajové linky odkloní na jiné trasy, ty tak přes Mendlovo náměstí vůbec neprojedou. Na místo zamíří pouze tramvaje s číslem pět. Další, třeba šestka a jednička, budou mít provizorní dočasnou zastávku v ústí Václavské ulice. Odtud musí cestující na náměstí, vzdálené asi dvě stě metrů, už pěšky.

A v době hlavních oslav, které potrvají od 17. do 24. července, neuspějí ani ti, kteří by chtěli dojet autem. „O víkendu, kdy celá akce vrcholí, jsme se rozhodli vyloučit automobilový provoz z blízkého okolí. Auta tak nebudou sjíždět ani po ulici Úvoz, aby celé místo, kde se oslavy mají konat, mohlo pulzovat směrem k Pekařské ulici,“ přiblížil záměr náměstek Hladík.

Monument až po rekonstrukci

A protože stále není dokončené náměstí, nemůže během oslav město ani slavnostně odhalit dvacetimilionovou průchozí „sochu“ s názvem Hrachovina, odkazující k Mendelovým objevům. „Už je skoro hotová, ale chceme ji osadit až do hotového prostranství, takže zkrátka musíme počkat,“ sdělil Jakub Carda z organizace Společně, která oslavy řídí.

Čas ukončení stavebních prací a umístění dvanáctitunové dominanty v podobě bronzového monumentu od sochaře Jaromíra Garguláka zatím není přesně daný.

„Nyní pracujeme s termínem dokončení na přelomu listopadu a prosince. Jedním ze zásadních důvodů zpoždění rekonstrukce náměstí je výsadba velkého množství zeleně, kterou nám letní měsíce neumožňují,“ doplnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že aktuálně se začíná se stavbou nového trolejbusového terminálu.

Za průtahy si ale Brno může ze značné části samo. Architektonickou soutěž na přestavbu Mendlova náměstí vyhlásilo už v roce 2018. Podle tehdejších vyjádření politiků se však mělo jednat o investici za miliardy korun, a tak brněnské vedení zaúkolovalo hlavního městského architekta, aby navrhl menší úpravy, jež lze stihnout do začátku oslav.

Výsledný plán město prezentovalo předloni v září, jenže hned poté se paradoxně ze strany brněnských politiků stal terčem kritiky – i proto, že příliš nerespektoval původní vítězný návrh.

Práce se tak následně ujalo ještě duo brněnských architektů Michal Krištof a Ondřej Chybík, kteří loni přišli s podobou, na níž se dnes pracuje. „Je to živý projekt, neustále se mění a inovuje, ale já věřím, že ve výsledku to bude skutečně skvělé,“ hájil loni na jaře Hladík už několikátou změnu a nové vizualizace.

Týdenní hlavní oslavy se tak odehrají jednak na volném prostranství před zdejší bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, podle Cardy pak také u tramvajové točny a na nádvoří kláštera. Právě tam nicméně návštěvníky „uvítá“ další nedokončená stavba.

Ani obnova Mendelova skleníku se totiž do 17. července, kdy akce startuje, nestihne. „Prostor budovaného skleníku kvůli bezpečnosti ohraničíme,“ podotkl Carda s tím, že i ten bude hotový v podobném termínu jako náměstí.