Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval

  14:42,  aktualizováno  14:42
V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33 let. Její smrt je posledním dozvukem chovu hnědých kamčatských medvědů v této zoo. Místo nich tam vsází na lední medvědy.
Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s...
Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s problémy pohybového aparátu, proto už nevychází do venkovního výběhu. Její výběh po úpravách obsadí lední medvědice Cora. | foto: Zoo Brno

„Rozhodnutí o eutanazii nikdy není jednoduché. V tomto případě k němu vedl dlouhodobě zhoršující se zdravotní stav a výrazná bolestivost způsobená rozsáhlým postižením kloubů, které jí znemožňovalo přirozený pohyb a výrazně snižovalo kvalitu života,“ vysvětlila brněnská zoo.

I právě z toho důvodu návštěvníci zahrady Kamčatku poslední dvě sezony neviděli. Zůstávala v zázemí expozice, kde dožívala.

„Naší prioritou je vždy welfare zvířat – tedy jejich důstojnost, komfort a co nejvyšší kvalita života. Když už není možné bolest účinně zmírnit a zvíře ztrácí schopnost žít plnohodnotně, je někdy největším projevem péče právě rozhodnutí nechat ho odejít bez dalšího utrpení,“ uvedla zahrada.

Kamčatka pobývala v Brně od roku 2010, kdy byla přivezena spolu se samcem Jelizorem ze zoo v ruském Rostově na Donu. O dva roky později měli dvojčata Kubu a Tobyho, za další čtyři roky pak Bruna. Medvědí potomci zvyšovali návštěvnost zahrady. Lidé se podíleli na výběru jmen.

V roce 2021 dorazila do brněnské zoo z Francie další kamčatská medvědice Irina. Loni pak zamířila do zahrady v Děčíně, kde žije Bruno.

Pomocí ledních medvědů chtějí v brněnské zoo zažít restart a návrat návštěvníků. V loňském roce proto pořídili dvojici ledních medvědic Annu a Elsu z Německa. Přidaly se ke stálici místní zahrady Coře.

Ta je od začátku tisíciletí hlavní hvězdou zoo i symbolem města, za tu dobu návštěvníky potěšila hned několika mláďaty – Bill, Tom, Nanuk, Kometa a Noria. Vedení zahrady doufá, že by v jejích šlépějích mohly jít Anna i Elsa. K tomu potřebuje přivést medvědí samce. Místo najdou ve zrenovovaném a rozšířeném výběhu, který sloužil Coře před jejím loňským přesunem do expozice kamčatských medvědů, kde žila dříve Kamčatka.

25. července 2025
