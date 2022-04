Barvami proti rakovině. Onkologický ústav v Brně otevřel nové ambulance

„Nové pracoviště nám umožní poskytnout péči většímu množství pacientů v komfortních podmínkách,“ uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Nemocní rakovinou tady každoročně dostanou 18 tisíc dávek chemoterapie a 25 tisíc dávek jiné protinádorové léčby.

Přívětivý interiér vznikl ve spolupráci s brněnským Vysokým učením technickým.

„Naši studenti pracovali na designu podlah, dveří nebo stěn, v neposlední řadě vytvořili celý cyklus obrazů. Museli se tak zamyslet nad tím, co by bylo příjemné pro lidi, kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Doufáme, že se to podařilo,“ řekl prorektor pro vnější vztahy VUT Milan Houser.

Pracoviště ambulantní protinádorové léčby nabídne přívětivější prostředí nejen pacientům, ale i personálu.

„Dosavadní stacionář fungoval v daleko delších intervalech, než je standardní pracovní doba, ale i přesto jsme nestíhali pacienty odbavovat dostatečně rychle,“ popsala staniční sestra Eva Vykoukalová problémy starého pracoviště.

Navíc zdůraznila, že nemocní neměli ve staré budově dostatek soukromí, což jim nové prostory nyní poskytnou. Obdobně si lékaři pochvalují i moderní centrum paliativní péče.

„Celý tým specialistů, do něhož kromě lékařů patří i zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové a duchovní, je pacientům k dispozici přímo v centru. Ti tak nemusí namáhavě přecházet mezi jednotlivými pracovišti, což je v jejich případě velmi důležité,“ vysvětluje vedoucí lékař nového pracoviště Ondřej Sláma.