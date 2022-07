Světový klenot a nadčasové dílo. Brněnský Masarykův okruh slaví 35 let

„Starou trať ničím nenahradíš. Na nový okruh jsem byl naštvaný, podle mě jako většina lidí,“ vykreslil svůj vztah k novému okruhu motoristický novinář Martin Straka.

V poslední dekádě je na Automotodromu hlasatelem a jeho postoj se změnil. „Až později mi sepnulo, že jde o nadčasové dílo, jež tehdy pan (projektant) Suchý vymyslel. Výjimečný světový klenot,“ vyzdvihuje Straka.

V pondělí 18. července je to přesně 35 let, co se na Automotodromu poprvé závodilo. Začalo se krajským přeborem motorek, na který už za pár dní navázala motocyklová Grand Prix.

Ta byla dlouhé roky největší atrakcí okruhu, ale nechodilo se jen na ni. Svoje mistrovství světa a Evropy zde měly cestovní automobily, závodily zde superbiky.

Jen naprostý vrchol motorsportu, formule 1, se tam dostat nepovedlo, i když i o tom se v době kolem otevření v roce 1987 potají jednalo. „Efjedničky“ se tak po brněnské dráze proháněly aspoň při exhibicích nebo závodech historických monopostů.

Okruh byl v době svého největšího rozmachu centrem brněnského sportovního dění, a nejen jeho. V roce 2005 tam zahrála skupina Kabát, v úvaze bylo pořádání hokejového zápasu pod širým nebem. Bez Grand Prix ale jeho věhlas pomalu upadá.

Nejoblíbenějším jezdcem na Automotodromu byl italský motocyklista Valentino Rossi, nejúspěšnějším tam však byl jeho krajan a největší rival Max Biaggi. Sedmkrát v Brně vyhrál v rámci Grand Prix, čtyřikrát na superbiku.

Po předloňském konci Grand Prix jsou hlavními závody na okruhu motocyklový Alpe Adria Cup a formulová BossGP. Po celý rok si dráhu pronajímají soukromé firmy.