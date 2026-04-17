Politická kariéra Vaňkové: od začátků s Blažkem přes kauzy až po náplavku

Druhá žena v čele Brna
Přestože byla Vaňková už od roku 2002 zastupitelkou městské části Brno-střed a čtyři roky působila i jako radní, do komunálních voleb 2018 vstupovala jako mladá a neokoukaná tvář. ODS na ni vsadila v naději, že po předchozím volebním debaklu stranu vrátí do vedení města.
A povedlo se, byť to už vypadalo, že koalici sestaví vítězné ANO. Vaňkové a spol. se však na poslední chvíli podařilo „vyšachovat“ ze hry hnutí v čele s primátorem Petrem Vokřálem. Díky tomu vznikla koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD, jež vládla celé čtyři roky. Pro občanské demokraty získala primátorské křeslo po 14 letech.
Vaňková se stala teprve druhou primátorkou v historii Brna. První ženou byla Dagmar Lastovecká, rovněž politička ODS. Městu vládla mezi lety 1994 až 1998, poté se stala senátorkou a později ústavní soudkyní. Vaňková ji překonala, když obhájila primátorský řetěz a vedla město i ve druhém volebním období.
Věrná Blažková spojenkyně
Současná primátorka pochází z elitní právnické rodiny, její otec Petr Průcha byl soudcem Nejvyššího správního soudu a matka Ivana Průchová vyučovala na právnické fakultě, kde Vaňková vystudovala. Už od začátku svého působení ve velké politice je neodmyslitelně spjata se jménem vlivného zákulisního hráče a exministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).
Patří do okruhu jeho nejvěrnějších, společně například s jejím náměstkem Robertem Kerndlem nebo bývalým radním Brna-střed Otakarem Bradáčem, nyní stíhaným kvůli údajným manipulacím s byty.
U Blažka Vaňková začínala jako koncipientka. Seděla v představenstvu firmy Breas, kde byl jediným akcionářem. Společně působili v radě Brna-střed. Úzce spolupracovali i profesně. Vaňková si také pořídila pozemky v Rojetíně u Tišnova, kde jiné parcely už vlastnili Blažek a Kerndl. Právě Blažek budoucí primátorku navrhl jako lídryni v roce 2018 a byl to on, kdo za ODS vyjednal nečekaný vznik koalice a primátorské křeslo pro svou spojenkyni.
Bílý prášek i bytová kauza
V celorepublikovém měřítku pověst Vaňkové patrně nejvíce zasáhla kauza s bílým práškem. V červenci 2023 se na sociálních sítích objevila fotografie jí a Kerndla v uvolněné náladě s hloučkem lidí u mobilu s neznámou látkou. Oba nejprve tvrdili, že jde o podvrh, později primátorka připustila, že k situaci mohlo dojít, ale nepamatuje si ji. Zároveň přiznala občasné použití HHC. Koaliční partneři ji podrželi, stejně jako vedení ODS. Policie případ odložila.
Brnem poslední roky hýbe bytová kauza, v níž jde zjednodušeně řečeno o manipulace s městským majetkem. V jedné větvi se opakovaně objevuje jméno Vaňkové. Čelila podezření, že pro ni byly neoprávněně připravovány půdní prostory v historickém domě v ulici Hlinky, aby je mohla předělat na byty. Kvůli případu vypovídala jako svědkyně na policii a loni v lednu také u městského soudu, kde odmítla nařčení z přijetí úplatku 1,2 milionu korun v souvislosti s daným domem.
Loni v červnu musela Vaňková vysvětlovat, proč firma soudního znalce z bitcoinové kauzy zařizovala pro ni a další vládnoucí politiky letenky za statisíce na výstavu Expo v japonské Ósace. Politici se bránili, že poradce neznají a výběrové řízení bylo transparentní. Cenový rozdíl mezi ekonomickou a byznys třídou doplatili ze svého.
Nákladná aréna i protlačovaný horkovod
Na brněnském výstavišti dělníci pomalu finišují se stavbou T-Areny, jejíž náklady už přesáhly pět miliard korun. Jde o záměr bytostně spojený s ODS a Vaňkovou.
Do období jejího vládnutí totiž spadá celý proces od rozhodnutí o umístění multifunkční arény do této lokality v roce 2019 až do dnešních dnů, kdy stavbaři usilovně pracují hlavně uvnitř. Její koalice město kvůli tomuto strategickému projektu rekordně zadlužila.
Během energetické krize v důsledku války na Ukrajině primátorka v roce 2022 oživila projekt horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Argumentovala, že by Brnu zajistil energetickou soběstačnost a nezávislost na ruském plynu. Tento záměr byl pro ni důležitým tématem při povolebním vyjednávání ve stejném roce. Aktuálně je tento Vaňkovou protlačovaný projekt v pokročilé fázi přípravy. Stavba by mohla začít v příštích letech, poslední odhady nákladů jsou 19 miliard.
Oblíbená kultura
Ve svém druhém volebním období si primátorka vzala pod sebe kulturu, která je její vášní. Před pěti lety si dokonce zahrála čestnou roli královny Alžběty Anglické ve hře Zamilovaný Shakespeare na půdě Městského divadla Brna (MdB).
A bylo to právě MdB, které podle svých kritiků opakovaně protěžovala na úkor jiných kulturních institucí. Ti to přisuzovali i faktu, že jeho ředitel Stanislav Moša byl v komunálních volbách 2022 na společné kandidátce ODS a TOP 09.
Jako odměnu za kampaň vnímali někteří i loňskou rekordní dotaci od města pro Divadlo Bolka Polívky. Principál je dlouhodobým podporovatelem ODS a objevuje se i na jejích mítincích. Poté, co se DBP muselo vystěhovat ze své domovské scény v domě, kde sídlilo i kino Scala, našlo nový domov v Sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě. Magistrát provedl úpravy na vlastní náklady.
V případě Národního divadla Brna se Vaňková opakovaně neúspěšně snaží, aby přešlo pod stát, díky čemuž by se ulevilo městskému rozpočtu. S tamním ředitelem Martinem Glaserem měla několik sporů, byť jej radní v roce 2023 opětovně potvrdili ve funkci. Loni spolu s odborníky zároveň vybrala jeho nástupce v podobě Petra Štědroně, který nastoupí v roce 2028 po odchodu Glasera do Národního divadla v Praze.
Úspěšná obhajoba a zvládnutí covidu
V roce 2022 se Vaňkové povedl na brněnské poměry nepříliš vídaný „majstštyk“, když vyhrála volby a opět si nasadila primátorský řetěz. Spolu se sociálnědemokratickým primátorem Romanem Onderkou je nejdéle sloužícím politikem v čele města v novodobé historii.
Volby navíc ovládla suverénně s 25 procenty, takže si mohla při povolebním vyjednávání diktovat podmínky a díky politickým tahům vytlačit z vedení města velkého konkurenta v podobě tehdejšího ambiciózního náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL).
Ještě během prvního volebního období Brno hbitě zareagovalo na propuknuvší covidovou pandemii a jako první rozjelo velkokapacitní očkovací centrum na výstavišti a úzce spolupracovalo s nemocnicemi. Přijel se do něj tehdy podívat i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Vaňkové se povedlo poskytnout rychlou a obdivuhodnou pomoc ze strany jednotlivců i organizací v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině.
Sama Vaňková po lidské stránce vyzdvihuje projekt prvního dětského hospicu v Česku známého pod názvem Dům pro Julii. Toto zařízení pomáhá rodinám dětí s nevyléčitelným nebo život ohrožujícím onemocněním. Otevřelo předloni, město poskytlo dotaci zhruba 100 milionů.
Terčem za řešení místo havarijního domu
Přestože se v posledních několika letech otevřely hned tři úseky velkého městského okruhu, na ODS v čele s primátorkou nadále padá kritika za špatnou koordinaci uzavírek. Dopravu má totiž strana v gesci po celých osm let. Město sice zřídilo pozici koordinátorky dopravy, podle řady obyvatel však tato oblast nefunguje. Zejména v letních měsících jsou ulice mnohdy ucpané a řidiči stojí v dlouhých zácpách.
Po už zmiňovaném zjištění havarijního stavu domu v historickém centru města, kde sídlilo DBP a kino Scala, se primátorka osobně účastnila jednání o náhradním řešení. Její plán nastěhovat principála s jeho souborem do Reduty narazil na odpor vedení NdB v čele s Glaserem. Vadilo mu mimo jiné, že byl postaven před hotovou věc. Měli spolu i další spory, které se týkaly třeba financování.
Zatímco pro nalezení náhradního řešení pro DPB bylo vyvinuto velké úsilí, jež vedlo k umístění do Sálu Břetislava Bakaly, Scala zůstala do značné míry stranou zájmu. Podobných náhradních prostor se nedočkala. Budova v havarijním stavu dosud čeká na opravu, nabídka Masarykově univerzitě na odkup za symbolickou jednu korunu zůstala nevyužita.
Náplavka a nové části okruhu
Chválu na všech frontách sklízí koalice vedená Vaňkovou za loni v létě otevřenou náplavku. Díky protipovodňovým opatřením se proměnilo ještě nedávno nehostinné koryto řeky Svratky uprostřed města v místo relaxace i sportu, dosud tam však chybí občerstvení.
Podobně přívětivým místem se stal i opravený park na Moravském náměstí, i když náklady vzrostly oproti původním plánům na pětinásobek. Dominuje mu takzvané brněnské moře, kde se v letních měsících osvěžují nejen nejmenší.
Z velkého městského okruhu zmizel špunt v Žabovřeské ulici. Další nové úseky jsou na Tomkově náměstí a Rokytově, kde dělníci vybudovali estakády. Všechny tyto části jednoznačně pomohly větší plynulosti dopravy na tomto tahu. Stejných parametrů se dočkala i silnice vedoucí okolo výstaviště.
Investorem zmíněných úseků však bylo Ředitelství silnic a dálnic, město přispělo pouze okrajově. Vládnutí Vaňkové se neslo také v duchu rozšiřování rezidentního parkování. Pro občanské demokraty přitom byly modré zóny velkým tématem v předvolební kampani 2018.
Po letech odkladů se loni skutečně začalo stavět roky toužebně vyhlížené Janáčkovo kulturní centrum. Městu se podařilo vyřešit všechny těžkosti. Nový koncertní sál má být hotový za dva roky, zajistí důstojné zázemí pro brněnskou filharmonii a přiláká světové kapacity.