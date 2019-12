Pohled z vesmíru ukáže, kde je potřeba ve městech vysadit nové stromy

„Přestože jsou satelitní data z evropského programu Copernicus, který k monitoringu zemského povrchu využívá několik různých družic, poměrně snadno dostupná, chybějí u nás odborníci, kteří by z nich dokázali vyčíst informace,“ vysvětluje Roman Bohovic, proč před dvěma lety startup World from Space založil.

„Vesmírné fotky“ jsou přitom užitečným pomocníkem při ochraně životního prostředí.



V zástavbě se projekt zabývá tepelnými ostrovy a na základě satelitních snímků sleduje, jak se situace mění. Pozoruje také znečištění ovzduší nebo to, jak je město schopné přizpůsobit se klimatickým změnám. Ve městech například podle Bohovice chybí celkový přehled o tom, kolik zeleně v nich roste a zda je rozprostřena rovnoměrně.

Aby se města přizpůsobila klimatické změně, nestačí mít zeleň jen v okrajových částech. Důležité jsou i stromy v centru, přestože jejich výsadba s sebou nese vyšší náklady.

„Radnice mají přehled jen o parcích a veřejné zeleni. My do analýzy pomocí satelitních snímků zahrnujeme i zeleň ve vnitroblocích, zahradách, na soukromých pozemcích. To může rozhodnutí o tom, kde vysadit nové stromy, velmi ovlivnit,“ přibližuje Bohovic, jenž v Brně vystudoval informatiku a geografii. Při své práci tak oba obory propojil.

V současnosti startup spolupracuje především s velkými centry, jako jsou Praha, Brno nebo Plzeň, rád by se však rozšířil. „Naším cílem je poskytnout analýzy i menším městům, jež nemají vlastní datové analytiky, kteří by informace ze satelitních snímků dokázali interpretovat,“ vysvětluje Bohovic.



Přestože na první pohled vypadají družicové snímky podobně jako letadlové, zachycují mnohem větší území. A vzhledem k tomu, že družice posílají data přibližně každé čtyři dny, jsou také aktuálnější.

Právě toho využívají zemědělci. „Zajímá je totiž stav plodin na poli, zda nejsou napadeny nějakou chorobou, a kvůli setí zjišťují vlhkost půdy,“ vyjmenovává Bohovic s tím, že hledá i další obory, kde se dají informace ze satelitních snímků zúročit.

Patří k nim třeba lesnictví, kde se snímky používají na určení uschlé části lesa, nebo při zjišťování následků živelních katastrof, jako jsou rozsáhlé povodně nebo vichřice.