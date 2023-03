Domek na pár metrech do 1,5 milionu, slibují podnikatelé v „minibydlení“

Pořídit si dnes vlastní bydlení se pro mnohé stává neřešitelným úkolem. Možnosti jim svazují vysoké úroky na hypotékách, omezující výše v poměru k příjmům i konečné mnohamilionové ceny nemovitostí.

Často proto lidé přehodnocují své původní plány a míří do skromnějšího prostoru, než zamýšleli. A to i velmi malého, kdy se dívají po skutečně malometrážním bydlení. Novou poptávku zachytili nejen jihomoravští developeři, ale také firmy, které se jí snaží vyhovět.

Nejde totiž o trend jen pro část lidí, kteří už na začátku vyloučili velký rodinný dům, ale pro některé doslova nutnost, aby vůbec mohli bydlet. „Může se jednat o mobilní bytové jednotky, garsonky, ale i byty s více pokoji, jež jsou plochou velmi skromné. Všechny mají benefity v menších pořizovacích i provozních nákladech a snadnějším úklidu,“ hlásí designérka Iva Bastlová.

Na veletrhu Mobitex, který v Brně ve čtvrtek začíná, vede komentované prohlídky vzorových malometrážních interiérů. „Nepůsobí sice tak pompézně jako ty velké, zato ale nabízí velkou finanční svobodu, což řada lidí vítá,“ dodává.

Menší byty jsou na metr dražší než ty větší

Už pět let se dodávkami nábytku do malých bytů zabývá brněnská firma Iridium a její šéf Petr Výmola pozoruje vyšší poptávku. „Jak hodně stoupají ceny bytů, zájem přidal na obrátkách. Lidé stále více přemýšlejí nad tím, jak co nejlépe využít byt a vybavit ho, aby prostoru zůstalo co nejvíce,“ přibližuje.

Eviduje třeba větší zájem o sklopné postele, z nichž může vzniknout sedačka. Nabízí však i řešení, kdy z postele vytvoří dokonce pracovní stůl. „Oproti loňsku očekáváme třicetiprocentní nárůst,“ slibuje si.

Tomáš Beneš, jeden z členů Asociace brněnských architektů a stavitelů a šéf developerské společnosti Avrioinvest, rovněž vnímá trend, kdy lidé i kvůli cenám hledají menší byty, než které nejspíš původně chtěli.

Jenže podle Jiřího Knechtla z realitního webu Reality.iDNES.cz jsou menší byty sice v absolutní ceně levnější, v přepočtu na metr tomu tak ale už být nemusí. „U bytů do 40 metrů čtverečních je cena za jeden metr 90 tisíc korun a průměr činí 2,9 milionu. U bytů od 40 do 60 metrů čtverečních už je to však jen 64 tisíc korun při celkové ceně zhruba 3,1 milionu,“ podotýká.

Bydlení prodražuje parkování, říká developer

Beneš u těch nejmenších garsonek totiž upozorňuje na problematiku, kterou s sebou nesou veškeré novostavby, a to nutnost vybudovat parkovací místa. „Je to velmi omezující věc, zvlášť v centru Brna, kdy jsou nutné podzemní garáže. Cena stání pro auta narostla ostatně více než u bytů,“ hlásí developer.

Podle něj by bez plochy pro auto mohl být malý byt levnější klidně o milion korun. U garsonky na rozdíl od rodinného domu je to už klidně třetina ceny. „V západní Evropě takové podmínky při stavbě neexistují. Navíc často lidé, co tyto byty hledají, ani auto nemají a prostor zůstává prázdný,“ doplňuje.

Objevuje se ovšem i takové bydlení, kde si člověk nepřiplatí obří částku kvůli parkovacímu místu, které často developeři ještě prodávají zvlášť, ale zaplatí za něj právě zhruba zmiňovaný milion korun. Na veletrhu v Brně se představí třeba návrh s názvem Domeczech od brněnské firmy Estetico, jež se už téměř dvacet let zabývá stavbou veletržních expozic, výrobou interiérů a rekonstrukcí nemovitostí.

„V Brně ve starších domech máte vysoké stropy, musíte řešit společné prostory. My nabízíme bydlení, jehož náklady na provoz jsou naprosto minimální,“ tvrdí jednatel společnosti Luděk Rychtar. Jako firma se teď snaží využít situace, kdy vysoké ceny za běžné komerční bydlení nyní doprovázejí i předražené energie.

I malé bydlení je pro některé investice

Obytný prostor tak dokázali vměstnat do zhruba tři metry vysokého objektu s plochou patnácti metrů čtverečních. Rychtar přiznává, že tedy nejde o bydlení pro rodinu, ale spíš pro dva dospělé, ať už mladý pár, maximálně s jedním malým potomkem, nebo třeba seniory. „S tímto návrhem jsme ve výsledku na ceně kolem 1,1 až 1,2 milionu korun,“ vypočítává.

Za jen o něco málo vyšší cenu kolem 1,5 milionu nabízí malometrážní bydlení společnost Synergis. Její objekt s názvem Baraczek mohou lidé vidět v brněnském Jundrově. „V Brně za vybydlenou garsonku klidně dáte kolem až tří milionů a ještě ji musíte třeba opravit,“ podotýká jeden ze spolumajitelů firmy Martin Toman.

Nechce sice příliš zobecňovat, ale ze svého subjektivního pohledu vnímá větší zájem lidí, kteří nad podobným bydlením uvažují nebo se ptají po jeho výhodách. Zájemce nicméně dělí do více skupin. Nejsou to jen ti, kteří hledají levnější alternativu. „Část lidí se o ni zajímá proto, že jde o moderní ekologický trend, další v tom vidí investiční příležitost,“ popisuje.

Zásadní nutností je v každém případě mít pozemek s přípojkami na potřebnou infrastrukturu. „Když takovou parcelu člověk vlastní, má vyhráno,“ uzavírá Toman s tím, že podle něj zájem o tento druh bydlení bude nadále stoupat.