Samoobsluhy na jihomoravských vesnicích zavírají, drtí je ceny energií

Hospodu v Bedřichově na Blanensku zavřeli už před pár lety kvůli covidovým restrikcím a dodnes ji nikdo neobnovil. Kulturní dům nebo společenský sál tady žádný nemají, jediné místo občanské vybavenosti v podobě samoobsluhy skončilo letos.

Spotřebnímu družstvu Jednota se už v obci o zhruba dvou stovkách obyvatel nevyplatilo ji udržovat, přestože na provoz dostávalo posledních pět let dotaci od Jihomoravského kraje i z obecní kasy.

Podle starosty Michala Vyskočila (nez.) je uzavření obchodu pro obec velká ztráta. „Když jsem se někdy loni na podzim dozvěděl, že se prodejna zruší, snažil jsem se s vedením Jednoty ještě jednat, ale z jejich strany to bylo definitivní stanovisko,“ posteskl si starosta. Podle něj byla obec ochotna přispívat na provoz i více peněz. V předchozích letech dotovali obchod částkou 60 či 70 tisíc korun, stejnou sumu posílal i Jihomoravský kraj.

Požadavky jsou vyšší než možnosti kraje

Nejsou ale jedinou obcí, která se takto musela s obchodem rozloučit. Jen v okrese Blansko jich Jednota zavřela s příchodem letošního roku rovnou deset. „Za tímto rozhodnutím stojí zejména enormní nárůst cen elektrické energie a plynu, který dostal tyto prodejny do ztráty ještě větší než v předchozích letech,“ vysvětlil předseda představenstva spotřebního družstva Jednota František Lžičař.

Kromě Bedřichova jde také o Krhov, Lažany či Vranovou. V poslední zmíněné obci se celkem rychle podařilo situaci vyřešit a od března by ve zrušené prodejně měl znovu obchod s potravinami otevřít soukromník.

Jihomoravský kraj je přesvědčený, že i přes zavírání dotovaných obchůdků krajské příspěvky svůj účel plní. „Limitem jsou pro nás možnosti krajského rozpočtu, které nejsou neomezené,“ sdělil krajský náměstek pro regionální rozvoj Jan Zámečník (KDU-ČSL).

To dokládá i skutečnost, že ne všem žádostem hejtmanství vyhoví. Zatímco při startu dotací v roce 2018 kraj bez problému uspokojil všech 59 požadavků, loni se už na 16 z necelé stovky žádostí nedostalo, a to i přes navýšení rozdělované částky.

Letos dotace až 100 tisíc korun

I tak však letos vyčlenili krajští zastupitelé na podporu venkovských prodejen stejně jako loni tři miliony korun. Obce mohou o peníze žádat od 13. února. „V letošním roce byla maximální požadovaná dotace navýšena na 100 tisíc korun z důvodu inflace či zvyšování cen energií. Dosud činila 70 tisíc,“ doplnila krajská mluvčí Alena Knotková.

Právě tuto maximální sumu dostal loni i Bedřichov. Teď už nemá žádat na co, i když by starosta obchod rád obnovil. Pro místní, zvlášť seniory, je to totiž do jakéhokoli většího sídla daleko. Nejbližší je 13 kilometrů vzdálený Kunštát, z větších obcí jsou zhruba na polovině trasy dvoutisícové Lysice.

„Jednáme o odkupu budovy samoobsluhy, kterou bychom pak rádi někomu pronajali na obchod,“ vysvětlil starosta s tím, že sami jej provozovat nechtějí, jak to například v minulosti zvolili jinde. Kupříkladu Holštejn v Moravském krasu má už od roku 2017 vlastní koloniál na návsi, jež podle starosty Petra Mynaříka (nez.) zejména starší lidé využívají každý den. Do té doby jej provozovali malí soukromníci. „Nám se s dotací od kraje, o kterou máme i letos požádáno, ztráta dorovná zhruba na nulu,“ popsal Mynařík.

Do Bedřichova teď jezdí pojízdná prodejna s masem, ale jen jednou za měsíc. Podobným způsobem chtějí zajistit alespoň přechodně dovoz čerstvého pečiva pro ty, kteří nemají možnost nákupy základních potravin vyřešit jinak.

Zkusí to bez prodavačů

Jihomoravské hejtmanství registruje, že provozní dotace z krajské kasy nemusí ve výsledku obchod spasit a zachránit, a přemýšlí nad novinkou v podobě automatických prodejen bez prodavačů, které se už pilotně testují v jiných regionech. „Chceme prověřit, jestli by tento způsob nepomohl řešit uvedenou situaci,“ doplnil krajský náměstek.

Síť prodejen značky COOP už loni otevřela první takovou ve Strakonicích v jižních Čechách, o pár měsíců později i v Českém Krumlově. Tamní obyvatelé mohou na nákupy nejen během dne, ale i kdykoli v noci.

Podle mluvčího Lukáše Němčíka se novinka osvědčila. „Jsme překvapeni, jak zákazníci zvládli využití bankovní identity, a máme řadu zákazníků, kteří přímo noční režim vyhledávají. Sledovali jsme, které skupiny zákazníků tyto prodejny navštěvují, a je to od dělnických profesí po vyšší třídu,“ sdělil.

Právě spojení chytrého mobilu s aplikací a bankovní identitou je klíčem, jak se člověk může do prodejny bez personálu dostat.

O úspěchu podle něj také svědčí zájem ze strany obcí, které COOP oslovují, zda by u nich tyto prodejny nemohl rovněž provozovat. „Plánujeme takové prodejny i na Moravě a spotřební družstva v regionu o takových projektech uvažují. Bližší informace jsou však zatím předmětem jednání,“ dodal Němčík.