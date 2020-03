Radní Pospíšil bude tajemníkem magistrátu, vedení Brna za to sklízí kritiku

Patří mezi služebně nejstarší brněnské politiky. Dvě volební období působil ve vládě sociálního demokrata Romana Onderky a půlku má za sebou v té současné, kterou vede Markéta Vaňková z ODS.

Od dubna ale její náměstek pro bydlení Oliver Pospíšil (ČSSD) přehodí výhybku a vymění politickou židli radního za úřednickou. Tu nejdůležitější v Brně.

Mezi 13 kandidáty totiž vyhrál výběrové řízení na post tajemníka magistrátu, jehož současný šéf Pavel Loutocký po více než 27 letech služby odchází do důchodu.

Ve výběrové komisi seděli ze zákona zbylí náměstci a primátorka, která nového tajemníka, zodpovědného za bezmála 1 300 podřízených, do funkce jmenuje. Ta zároveň odráží kritiku, že tendr byl Pospíšilovi ušitý na míru a že jde o „trafiku“.

„Strach z politického ovlivnění nemám, protože je to člověk se svým názorem, který bude postupovat v souladu se zákonem a svým svědomím. Neobávám se, že by se apolitická funkce stala funkcí politickou,“ uvedla Vaňková.

Kromě manažerské zkušenosti je podle ní největší Pospíšilovou předností fakt, že magistrát zná z pozice samosprávy i státní správy a rozumí i chodu městských částí. „Šlo o standardní výběrové řízení. Po hodnocení písemné práce, výsledku psychologických testů a pohovorů komise vybrala nejvhodnějšího uchazeče,“ prohlásila Vaňková.

Jenže ještě před finálním verdiktem se rozjela vlna kritiky zejména z řad hnutí Žít Brno, které bylo součástí minulé koalice.

Exnáměstek pro kulturu Matěj Hollan a jeho kolega Martin Freund tvrdí, že komise nemohla být nestranná, že dlouholetý jasně profilovaný politik negarantuje nezávislost státní správy a že nevolený tajemník může ovlivňovat chod klíčového úřadu na dlouhé roky. „Je to jasná politická trafika,“ poznamenal Hollan.

Stejně to vidí i exprimátor Petr Vokřál (ANO). „Co k tomu říct? Je to zkrátka podle hesla standardních stran aneb o zasloužilé funkcionáře je potřeba se postarat,“ řekl Vokřál, který postup za běžný rozhodně nepovažuje.

„Takhle se to neřeší, i když Olivera Pospíšila znám jako slušného člověka. Že bude končit pan Loutocký, jsme věděli, ale dohodli jsme se, že výměnu nebudeme dělat do voleb právě proto, aby to nebylo zpolitizované. Chtěl jsem otevřené řízení a vybrat nejlepšího,“ reagoval Vokřál s tím, že z pozice tajemníka lze zásadním způsobem ovlivňovat dění v Brně.

Podezření se nikdy nezbaví, míní protikorupční sdružení

Podle odborníků teprve čas ukáže, co tento krok přinese. „Tyto přesuny se dějí a záleží na konkrétním městě, zda je to špatně, nebo dobře,“ podotkl brněnský politolog Michal Pink.

A zdůraznil, že politik a tajemník jsou dvě rozdílné role. „Politik může do svých rozhodnutí promítat své postoje, zatímco tajemník je striktně vázán zákonem o obcích, takže musí často rozhodovat i proti svému vnitřnímu přesvědčení,“ tvrdí Pink.

Navíc míní, že přestup politika Pospíšila do křesla úředníka voliče nijak neovlivní. „Není tak výraznou osobností, jako byl například bývalý primátor Onderka, takže podle mě to na ně žádný zásadní vliv mít nebude,“ doplnil Pink.

Oliver Pospíšil (49) Vystudoval obor materiálové inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, věnoval se oceňování nemovitostí a byl obchodním manažerem výzkumného centra AdMaS .

. Od roku 1995 je členem ČSSD. O tři roky později se stal řečkovickým zastupitelem a post čtyřikrát obhájil. Od roku 2002 je i městským zastupitelem, v letech 2006 až 2014 byl náměstkem primátora Romana Onderky (ČSSD).

Poté čtyři roky předsedal kontrolnímu výboru, po posledních volbách se stal náměstkem primátorky pro oblast bydlení. Od dubna bude tajemníkem magistrátu.

Nicméně Marek Zelenka z protikorupčního sdružení Oživení v tom, že dlouholetý aktivní politik obleče „klotové rukávy“, riziko spatřuje. „Tajemník by měl být nestranný. A je velmi pravděpodobné, že rada i Pospíšil, byť byl tou nejlepší volbou, se nikdy nezbaví nálepky podezřelých. A každá rada, která přijde po nich, se musí potýkat s tajemníkem, ke kterému nebude mít už předem důvěru,“ má jasno Zelenka.

A „setnout“ šéfa magistrátu? Podle něj velký risk. „Je to reálně nejsilnější figura, i když se to nezdá. Podle zákona je zaměstnavatelem všech úředníků, rozhoduje, na jakých postech budou, má možnost je přeřadit na jinou práci, nebo úplně vyštípat,“ vyjmenoval Zelenka.

A ještě důležitější je nepsaná síla. „Má kontinuální přehled o všem, co se děje, protože je na všech radách a zastupitelstvech. Ví, co minulá rada udělala špatně, co dobře, a může informacemi ovlivňovat mínění té nové. Zároveň je nejlepší zdroj informací pro všechny zákulisní hráče,“ upozornil Zelenka.

Osobní neláska, reaguje na kritiku Pospíšil

Nový tajemník tvrdí, že se proti kritice o podjatosti, která běhá po sociálních sítích, nejde bránit. „Jsou to osočení, která vychází spíš než z faktů z nelásky lidí ze Žít Brno vůči mé osobě. Úřednický post není slučitelný s politickými aktivitami, takže ze všech odstoupím, a nevím, co víc proti tomu můžu dělat,“ uvedl Pospíšil, který ale zůstane řadovým členem ČSSD.

Nemyslí si ani to, že by 18 let v brněnském zastupitelstvu a celá dekáda v nejvyšším vedení města byly na překážku. „Znalost chodu magistrátu a historickou paměť považuji za kvalifikaci, ne za handicap,“ reagoval.

Do nejdůležitějšího úřadu v Brně nastoupí už příští středu. Jeho náhradníka v radě musí schválit zastupitelstvo, ale ještě není jasné, kdy se tak vzhledem ke koronavirové pandemii přesně stane.

Pokud to situace dovolí, mohlo by se uskutečnit v druhé polovině dubna. „Nepředpokládám, že bychom měli mít s kandidátem ČSSD problém,“ řekla Vaňková. Ve hře je ostatně zatím jediný adept – má jím být šéf představenstva městské společnosti Veletrhy Brno Jiří Oliva.