Zájem dětí, převlékání v autě. Skiareály chystají otevření, ale chybí sníh

V Němčičkách k úpravě povrchu používají umělou hmotu, takže nejsou závislí na mrazech. Přesto s otevřením zatím otálejí.

„Tento víkend chceme rozběhnout kurzy pro veřejnost. Obvoláváme instruktory, abychom splnili hygienické podmínky. Teprve pak se rozhodneme definitivně,“ váhá správce areálu Jaroslav Stávek.

Znovuotevření budou provázet přísná opatření. „Prostory sice máme, ale lidé se převlečou v autě nebo dojedou už převlečení,“ nastiňuje Stávek.

Kvůli omezení lyžařských skupin na maximálně šest členů musí skiareál najmout víc instruktorů pro děti, zájem je obrovský. „Dětí se nám hlásilo spousta. Ale na svahu mohou být jen v omezeném počtu, takže ostatní jsou náhradníci,“ přibližuje správce.

V Olešnici na Blanensku začnou o zprovoznění sjezdovky uvažovat až mezi svátky. „Zatím nemáme dostatek sněhu. Bohužel nám to počasí letos hatí,“ mrzí správce areálu Františka Jílka.

Od listopadových mrazů byli na lyžaře připraveni, prosincové teploty však přes polovinu sněhu rozpustily. „Bylo to jako fén, sníh nám mizel před očima,“ popisuje Jílek. Před několika týdny namontovali plexiskla, včera přidali bezdotykové dávkovače na dezinfekci. „Reagujeme na to, co vláda nařídí, a čekáme na sníh,“ uzavírá správce.

Zavřené zatím zůstanou i brány lyžařského areálu v Hodoníně u Kunštátu, rovněž na Blanensku. Provozovatelé čekají na nízké teploty, kterých se podle předpovědi dočkají až po Štědrém dnu. „Pokud bude mrznout, tak za dvě noci jsme schopní dostat sjezdovku do provozuschopného stavu,“ informuje správce Vlastimil Jílek.

Totéž platí i pro Skipark Filipov na Hodonínsku. „Nebudeme uměle zasněžovat. Navíc je dost teplo, takže v pátek neotevřeme,“ vysvětluje Luboš Žák, prezident Sportovního klubu lyžování ve Veselí nad Moravou.