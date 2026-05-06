Lupiči v Brně vnikli do domu k téměř stoleté stařence, z uší jí strhli památeční náušnice

Jen oči pro pláč zbyly téměř stoleté seniorce z Brna, když do jejího domu na konci dubna za bílého dne vtrhli lupiči. Drze jí přímo v tu chvíli sedící na posteli strhli památeční náušnice, které jí před mnoha lety koupil její muž. Policisté však jim dobře známou dvojici recidivistů po pár dnech dopadli a pachatelé si na soud počkají ve vazbě.

Případ se odehrál v brněnské čtvrti Černá Pole, kde se muži násilím dostali do jednoho z rodinných domů.

Těžko říct, zda tušili, že uvnitř je jeho devětadevadesátiletá obyvatelka, která v tu chvíli spala v posteli. Rámus ji nejspíš vzbudil a šok zažila ve chvíli, kdy dvojice lupičů vtrhla i za ní do kuchyně a chtěla po ní peníze.

„Žena uvedla, že žádné nemá, a tak jí jeden z nich strhl z uší zlaté památeční náušnice s drahými kameny v hodnotě 50 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Jak doplnila, před zhruba 70 až 80 lety jí tyto šperky koupil její muž.

Seniorka v tomto vysokém věku neutrpěla bezcitným chováním zlodějů žádné viditelné zranění, dokonce sama byla schopna zavolat policii.

Kriminalistům se díky pátrání brzy podařilo zjistit totožnost pachatelů a v předchozích dnech je obvinili z loupeže. „Oba výtečníci mají již trestní minulost, jsou stíhání vazebně a může jim hrozit až desetiletý trest odnětí svobody,“ dodala mluvčí.

Šťastný konec má případ zejména pro seniorku, které se vrátily ukradené náušnice. Jak policisté zjistili, dvojice ve věku sedmadvacet a dvaatřicet let je prodala v zastavárně za tři tisíce korun.

