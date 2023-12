Farní Dvorek je plný fantazie. Na lívance z Bořetic se jezdí z celé republiky

V parném létě poskytuje vzrostlá jabloň stín k posezení, lokální pochutiny a výběrová káva z celého světa si lze dopřát v designovém kontejneru, útočiště najdou lidé také v cihlové stodole. V zimě, kdy má provoz v kavárně na faře v Bořeticích na Břeclavsku přestávku, se zase pracuje na změnách, aby bylo co nového nabízet další rok.

Dvorek :: café wine bistro vyrostl v Bořeticích před sedmi lety jako splnění snu majitelky Veroniky Morávkové. V kategorii kaváren a cukráren gastro projektu Gourmet Jižní Morava vítězí pravidelně, vždy s roční odmlkou. Projekt nabízí nezávislé hodnocení a tipuje pro zákazníky podniky, kde se v nevšední atmosféře dobře najedí a napijí (další ocenění viz box).

„Dvorkovou sestavu tvořím já, můj manžel a náš úžasný tým obsluhy a baristů. Dohromady je nás už přes dvacet,“ přibližuje majitelka Veronika Morávková, a přiznává, že od otevření v roce 2016 vlastně vše pořád ještě vzniká. „Stále něco budujeme a měníme,“ usmívá se.

Morávková se v Bořeticích narodila, a ačkoliv nyní bydlí v Brně, pro podnikání byla právě známá vinařská obec jasnou volbou. „Mám vystudovanou ekonomii, ale vždy mě to táhlo ke gastronomii. A v době mateřské jsem se rozhodla, že si splním sen a otevřu si kavárnu. Miluji jižní Moravu, vinohrady, víno,“ rozplývá se majitelka.

Oceněné podniky Gourmet Brno Bratrs bistro v kategorii restaurací a bister Sorry, pečeme jinak v kategorii cukráren Rebelbean Vlněna v kategorii kaváren Pivovarský dům Poupě v kategorii pivnic Klára Bára Wine Café v kategorii vináren Slast v kategorii barů Gourmet Jižní Morava Restaurace Víno Šílová (v Mikulově) v kategorii restaurací Kavárna & bistro Karma (v Břeclavi) v kategorii bister Vinařství Válka (v Nosislavi) v kategorii vinařství Pivovar Lednice v kategorii pivnic a pivovarů

Několik uvažovaných míst nejdříve nevyšlo, nakonec se jí však podařilo shodou náhod dostat k farnímu dvorku. „Všude se tady tehdy válely haldy nepořádku, ale atmosféra byla i tak úžasná,“ vzpomíná.

Právě jedinečná nálada místa byla tím, co nechtěla narušit. „Proto jsme zvolili kontejnery zasazené co nejméně násilně do prostoru. A pak tu byla spousta mravenčí práce a dotvoření všeho kolem. Snažíme se, aby Dvorek zůstal obyčejný, upřímný, srdečný, určitě regionálně autentický. Třeba právě lokální nabídkou z vlastní produkce,“ ujišťuje Morávková.

Letos například dozrály v Bořeticích fíky. „Tak šly hned zákazníkům na chlebu s ricottou a prosciuttem crudo. Snažíme se co nejvíce reagovat na aktuální roční období,“ upozorňuje. Zákusky zase dodávají cukrářky z Brna, Valtic či Šitbořic, koláče a buchty se pečou přímo ve Dvorku.

Na lívance z celé republiky

Důležitým bodem nabídky jsou neodmyslitelně také nápoje od celkem patnácti vinařů. A když víno, pak k němu další pochutiny, ať už klobásy z Lanžhota, sýry z Mikulova či uzené ryby z Brna.

„A v neposlední řadě snídaně. Ty jsou u nás stále populárnější a lidé z celé republiky si lívance nebo párky na našich malovaných talířích přímo zamilovali,“ má radost. Právě snídaně si osobně užívá na Dvorku nejvíce, ráda má ovesnou kaši s kardamomovou granolou. „A pokud neřídím, nevynechám k ní mimosu z jihomoravského ‚prosecca‘ a meruňkového džusu, který připravuje moje maminka,“ dává další tip.

Veronika Morávková s manželem Ondřejem vytvořili z kavárny místo, kde to žije (nejen) díky laskominám.

Naopak káva, kterou baristé připravují, pochází z celého světa, například z Guatemaly, Keni, Kolumbie, Salvadoru, Kostariky nebo Etiopie. „Někdy s nadsázkou říkáme, že to je v nabídce snad to jediné, co si na jižní Moravě nikdy nevypěstujeme. Káva je vlastně jako víno, které je ze stejné vinice pokaždé jiné. To poznávání a objevování nových chutí a zážitků vždy dopřává nevšední zkušenost,“ pochvaluje si.

Aby se delikatesy dostaly na jídelní či nápojový lístek, musí primárně chutnat. Hledí se však i na to, jak a s čím producent pracuje. „A každé víno musí vyhovovat tomu, že bychom si ho my chtěli kdykoliv otevřít a s přáteli vypít,“ líčí.

Zážitková křižovatka setkávání

Podnik podle majitelky navíc funguje nejen jako útočiště milovníků dobrého jídla a pití, ale také jako křižovatka setkávání. „Jsem šťastná, když se tu současně sejdou dvě tetičky z okolí, bankéři na schůzce mezi Prahou a Bratislavou a k tomu třeba rodiče s dětmi na dovolené z Česka i zahraničí,“ ilustruje.

Ke gastronomickému zaměření by se Morávkové líbilo do budoucna přidat i kulturní akce. „Zkrátka sem tam hostovat nějaký koncert, sníme také o letním kinu, to by Dvorku velmi slušelo,“ zasní se.

Podnik má nyní zimní přestávku, sezonu zahájí až v sobotu 17. února. Kromě novinek v menu a designových úprav dostanou nejen místní v novém roce možnost si na farním prostoru domluvit i svatbu. A co výzvy? „V gastronomii se v poslední době nejčastěji skloňuje, že ‚nejsou lidi‘. Ale já jsem ze srdce ráda, jaké úžasné mladé kolegy kolem sebe mám. Chceme, aby se u nás zákazníci cítili dobře jako u babičky na dvorku, a to atmosférou i pohostinností. Gastronomie je služba a jsem hrdá, že můžeme lidem dělat tento servis,“ uzavírá Morávková.