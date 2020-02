Z Líšně do centra Brna za 45 minut. Vraťte linky, požadují cestující

Dopravní podnik totiž v souvislosti s touto novinkou omezil autobusové linky. A tak jsou místní odkázaní jen na trolejbus, který má podle nich navíc problém vyjet strmý kopec od zastávky Novolíšeňská.

Tím ještě více nabobtnává zpoždění, jež linky nabírají během jízdy přes město. Cesta do centra nebo z něj se tak pro tisíce lidí proměnila ve zlý sen, protože trvá i 45 minut.



Prodloužení trolejbusové trati z Novolíšeňské na Jírovu přitom stálo 125 milionů korun. A otevírání bylo skutečně slavnostní, retro trolejbusem se tenkrát svezlo i vedení města. V té chvíli byli nadšení také místní, ale jen do chvíle, kdy se podívali do nového jízdního řádu.

„Můžu si vybrat. Buď absolvuji vyhlídkovou jízdu trolejbusem kolem sídliště na Vinohradech a bez přestupu přijedu do centra někdy i za 45 minut. Nebo si cestu zkrátím o polovinu času, ale budu dvakrát přestupovat na tramvaj. To jsme si polepšili!“ rozzlobila se například Jana Sobotková, jež dennodenně dojíždí do centra kvůli práci i studiu.

Dopravní podnik totiž po prodloužení trolejbusové linky změnil a prodloužil trasy autobusů číslo 55 a 78. Linka 55 se tak „courá“ sídlištěm a 78 projíždí navíc celé sousední Vinohrady. Tisíce lidí z Líšně tak přišly o přímé a rychlé spojení na klíčový dopravní uzel na Staré osadě. Právě tady mohli lidé z Líšně přestoupit na tramvaje číslo 2 a 3 a pohodlně dojet během čtvrt hodiny do centra. Navíc se v blízkosti Staré osady nachází i vlakové nádraží Židenice, kam mají nyní cestující také ztížený přístup.

Lidé si zvyknou, říká dopravce

„Prvně musím absolvovat trolejbusem z Jírovy vyhlídkovou trasu přes Novolíšeňskou, kolem Vinohrad, až k židenickým kasárnám. Tam musím vystoupit a jít pěšky až k židenickému nádraží, protože se teď nedostaneme přímo ke Staré osadě jako dřív. Jezdit trolejbusem bylo pohodlné možná před těmi třiceti lety, kdy se prodloužení trasy plánovalo, ale ne dnes, kdy v Brně každou chvíli stojí vozy v kolonách,“ stěžuje si také Líšeňan Bohuslav Vavruška. Problémy má i jeho manželka, která jezdí na rehabilitace na polikliniku Viniční v Židenicích, protože tam nyní nezajíždí žádný přímý spoj.

Mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková připustila, že již obdrželi několik stížností na novou organizaci dopravy v Líšni. „Některým jsme pomohli najít vhodné spojení. Snažili jsme se zároveň vysvětlit, proč jsme ke změnám přistoupili. Požadavky na zachování provozu trolejbusu a obnovení původní linky 55 však uspokojit bohužel nelze. Z celkového pohledu na městskou část jako celek se u většiny zastávek navýšil počet spojů. Stejně tak většina zastávek v sídlišti má nově nabídku většího počtu cílových zastávek s přímým spojením,“ podotýká Tomaštíková.

Zdůraznila, že všechna spojení nelze zajistit tak, aby cestující nemuseli přestupovat. „Věříme, že jde jen o zvyk a cestující si najdou vhodná spojení,“ uvedla mluvčí.

Radní vyzývají ke změnám

Po změně ale volá i vedení Líšně, které s dopravním podnikem vyjednává. Společně s místními navrhli i několik vlastních řešení, jak linky přeorganizovat. „Před třiceti lety se skutečně po prodloužení trolejbusové trati volalo, ale byli jsme v jiné situaci. Dnes je doprava v Brně totiž úplně jinde. Navíc nás čeká omezení kvůli pracím na další části velkého městského okruhu na Tomkově náměstí, kudy právě trolejbusy projíždí. To bude znamenat další komplikace,“ obává se líšeňský starosta Břetislav Štefan (ČSSD).

Co radí dopravní podnik „V Líšni je celkem 28 zastávek autobusových a trolejbusových linek a celých 25 z nich má přímé spojení na Starou osadu. Ze tří zbývajících, bez tohoto přímého spojení, mají zastávky Novolíšeňská a Rotreklova relativně dostupnou alternativu v zastávkách Zetor-silnice, Vlkova nebo Jírova. Zbývající zastávku Bartákova lze využít jako jednu z alternativ přestupu na linku 27 jedoucí od Pálavského náměstí v době, kdy trolejbusové linky 25 a 26 nejedou přes Starou osadu,“ vzkazuje cestujícím mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Trolejbusovou dopravu obecně podporuje. „Jde o ekologičtější variantu než běžné autobusy. Prodloužení linky rozhodně pomohlo lidem, kteří museli na Novolíšeňské přestupovat z autobusů na trolejbus, aby se dostali na Jírovu.

Někteří cestující si navíc stěžují, že trolejbusy mají problém vyjet prudký kopec z Novolíšeňské na Jírovu, což se také projevuje ve zpožděních. Podle provozního ředitele dopravního podniku Jana Seitla má ale naopak trolejbus jedoucí do kopce větší dynamiku než autobus. „Jediný provozní problém jsme zaznamenali při silné námraze 11. prosince, kdy první ranní trolejbusy přijely na Jírovu přibližně s půlhodinovým zpožděním,“ tvrdí.Na druhou stranu ale reorganizace autobusových linek zkomplikovala cestování čtyřem tisícům lidí,“ upozorňuje.

Dopravní podnik si nyní dělá analýzu, jak se změny osvědčily v praxi. „S vedením městské části jednáme a nyní třeba prověřujeme možnost, že by přes zastávku Novolíšeňská jezdil autobus 58,“ uzavřel Seitl.