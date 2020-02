Létat z Brna do Mnichova se dopravcům nechce ani s dotacemi od kraje

Lhůta vypršela v pondělí a tendr skončil neúspěchem už podruhé – poprvé se tak stalo loni v červnu.



„Nabídka sice nepřišla, nicméně v průběhu řízení nás kontaktovaly tři společnosti, které by měly zájem o spolupráci s krajem na provozování letecké linky do Mnichova, žádná však nepreferuje formu závazku veřejné služby. Ta je totiž spojena mimo jiné s velmi specifickou agendou a znamená pro ně velkou administrativní zátěž. Právě proto se nikdo nepřihlásil,“ podotkl hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Závazek veřejné služby u této linky znamenal, že dopravce musí zajistit provoz s jedenácti rotacemi týdně a létat s letadly s minimálním počtem 50 sedadel po dobu čtyř let.

Jihomoravský kraj nabídl, že po tuto dobu bude spoje ročně podporovat částkou přibližně 55 milionů korun, dříve to bylo necelých 22 milionů.

„Dopravci nám chtějí v nejbližších týdnech představit své nabídky. Budeme s nimi proto jednat, abychom zjistili, jestli jsou jejich návrhy pro kraj akceptovatelné,“ doplnil Šimek.

Linka z Brna do Mnichova fungovala od roku 2015 do loňského února, kdy zkrachoval její provozovatel, společnost British Midland Regional Limited. Dříve se mezi městy létalo od roku 2005 do 2007.

I přes snahy vedení kraje v čele s hnutím ANO, aby z brněnského letiště létalo více linek, svým slibům zatím nedostálo. Aktuálně z Brna létají pravidelně tři linky – do Londýna, Berlína a italského Bergama nedaleko Milána.

Linku do Berlína však budou cestující využívat už jen do 28. března. Společnosti Ryanair, která s cestujícími létala dvakrát týdně od loňského dubna, se nenaplnily představy o využití spoje.