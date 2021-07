Mlžítka, kašny, podzemí. Jak jihomoravská města bojují proti výhni

Ve stále větší oblibě mají radnice mlžítka rozprašující vodu. Třeba Znojmo je už třetím rokem využívá na Horním náměstí a nově i na cestě k pivovaru a u gymnázia. Letošním přírůstkem je také systém na Masarykově náměstí, kde jde o takzvanou suchou mlhu, protože se kapky vody vypaří ještě před dopadem na zem.

Správa nemovitostí města Znojma dokonce vyvinula aplikaci, která umožňuje mlžítka ovládat dálkově přes mobil.

„Výsledkem je větší úspora vody a možnost reagovat na změny počasí. V aplikaci můžeme nastavit nejen samotné spuštění a vypnutí, ale i různé intervaly,“ přibližuje starosta Jakub Malačka (nestr.). Další novinkou jsou platany, které nezvykle rostou tak, že jejich koruna tvoří plochu podobnou slunečníku. Brzy poskytnou stín v parčíku na Divišově náměstí.

Ráda „mlží“ také další města. V Mikulově v parnu funguje systém na náměstí a nově je umístěn i u dětského hřiště v amfiteátru. Jemná mlha osvěžuje i na břeclavské pěší zóně, v centru Kyjova, na náměstí v Hodoníně či v brněnských restauracích. „Chystá se rekonstrukce jedné z ulic v centru města, mlžítko v ní zvažujeme,“ přidává za Vyškov mluvčí města Michal Kočí.

Zhruba tři roky zpátky zde však naopak odstraňovali pítko u budovy gymnázia, protože se opakovaně stávalo terčem vandalů.

Opláchnutí nevadí, koupání ano

V centru Brna jinak přinášejí osvěžení hlavně kašny na Zelném trhu, v parku Danuše Muzikářové a parku na Kraví hoře, kde je i přírodní jezírko. Vodu nabízejí i fontány na Moravském a Komenského náměstí, v parku na Obilním trhu či parku Koliště pod Janáčkovým divadlem.

„Kromě kašny na Obilním trhu, která prochází nutnou rekonstrukcí, jsou všechny vodní prvky v provozu,“ informuje mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Další zařízení spravuje Veřejná zeleň města Brna, třeba mlžítka v parku Lužánky a Tyršově sadu a k tomu množství pítek v brněnských parcích, na náměstí Svobody, na Petrově nebo na Kobližné.

V podstatě všechny kašny lidé v létě využívají k drobnému osvěžení, i když k tomu nejsou výslovně určeny.



„Nezaznamenáváme u nich však masivní koupání, jak tomu bylo například před Janáčkovým divadlem. Dochází spíš k lehkému namočení rukou, nohou, osvěžení obličeje, které nijak neřešíme. Občas se stane, že děti loví drobné mince, které lidé házejí pro štěstí do kašny Parnas,“ líčí Dobešová.

„Plavci“ občas vlezou i do vyškovské kašny na Masarykově náměstí nebo do kašen na Václavském náměstí a v dolní části městského parku ve Znojmě, kde je to zakázané.



„Zpravidla se jedná o děti, které se tam svlaží. Městská policie upozorní, že kašna není určená ke koupání, a děti následně místo opustí,“ sděluje mluvčí města Karolína Janečková.

Za zchlazením do kostela

Místo k ochlazení mohou lidé nalézt i v podzemí, třeba ve Znojmě, Valticích nebo Brně. Tam jsou aktuálně znovu otevřeny loni zpřístupněné vodojemy na Žlutém kopci a chystá se i otevření krytu Denis pod Petrovem.

Čtvrteční teplotní rekordy Čtyři teplotní rekordy ve čtvrtek padly na území jižní Moravy. Ve Strážnici na Hodonínsku meteorologové naměřili 36,5 stupně Celsia, což překonalo hodnotu z roku 1957. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku bylo 34,9 stupně a v Dyjákovicích na Znojemsku a v Troubsku na Brněnsku 32,9 stupně.

„Zchladit se lidé mohou také mezi kostelními zdmi, a to jednak samostatnou návštěvou, jednak při komentované nebo tematické prohlídce v rámci projektu Brno a jeho chrámy,“ zve Radka Loukotová z brněnského magistrátu.

Letní osvěžující tradicí býval i pojízdný „plážový“ bar Na Brno Dobrý na náměstí Svobody. Jeho provozovatelé ze skupiny Lidi z Baru se však letos s městem nedohodli, takže jej fanoušci najdou ve Vranově nad Dyjí na prostranství vedle Zámeckého hotelu.

O projekty nejznámější značky brněnské gastroscény ovšem zdejší obyvatelé nepřijdou. Novinkou je zahradní bar v ulici Hlídka u Špilberku, projekt barmanů ze Super Panda Circusu v lehce pouťové atmosféře. V Kobližné ulici v lokalitě Pohořelec pak má zhruba od poloviny července fungovat venkovní stage od provozovatelů 4pokojů.