Z Brna se létá už 95 let, vznik travnaté ranveje prosadila armáda

Od června do Bergama i Londýna V polovině května dopravce SkyUp odložil plánovaný start linky do Kyjeva. A to ještě předtím, než tam letadla z brněnského letiště vůbec začala létat. „Můžeme potvrdit, že dopravce SkyUp odložil start linky z/do Brna a zrušil všechny naplánované rotace v letní sezoně 2021. Vedení letiště zůstává s dopravcem i nadále v kontaktu a jedná o spolupráci. Předpokládáme, že odklad je dalším důsledkem přetrvávající krize letecké dopravy spojené s vládními nařízeními o omezení cestování po celé Evropě,“ okomentoval změnu v chystaném letovém řádu mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec. Ukrajinské město se tak přidalo na seznam destinací, kam se lidé z Brna dostat mohli, ale linky přerušily provoz. Namátkou jsou to třeba španělská Barcelona, německý Berlín nebo ruská města Moskva a Petrohrad. Aktuálně se přímo z brněnského letiště nelétá pravidelnou linkou vůbec nikam. Fungují jen charterové lety zajišťované třeba cestovními kancelářemi. Přesto letiště slibuje v červnu obnovení hned dvou linek, a to do italského Bergama nedaleko Milána a do Londýna. „Restart pravidelné linky do Milána-Bergama byl dopravcem odložen o dva týdny, tedy na 18. června 2021, do Londýna-Stanstedu zatím zůstává beze změny. Linka by tedy měla být opět v provozu od 4. června 2021,“ doplnil Splavec. Letiště kvůli omezení pohybu v pandemii odbavilo za celý loňský rok pouze 86 tisíc cestujících, což je ve výsledných číslech o 84 procent méně než v roce 2019. Nejhorší období v novodobé historii tuřanského letiště skončilo ztrátou hospodaření v rozmezí 60–75 milionů korun.