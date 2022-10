Pilot si spletl stopy s metry, po nárazu do kopce zemřelo třináct lidí

Letadlo na pravidelné lince z Košic do Prahy mělo plánované zastavení i v Bratislavě, z ranveje slovenského hlavního města vzlétlo 10. října 1962 v 8:34. Do brněnských Tuřan už ovšem ljušin Československých aerolinií nedoletěl.

Dispečer z letiště dal pilotovi pokyn ke snížení letové výšky. Podle webu Letecká badatelna bylo letadlo vybaveno výškoměrem, který udával hodnoty ve stopách, a nikoli v metrech, což se letu stalo osudným.

Kapitán totiž uposlechl pokyn dispečera a klesl na 300 metrů. Ovšem zaměnil stopy za metry, reálně tak stroj letěl ve výšce pouhých sto metrů nad zemí. V rychlosti 230 kilometrů v hodině letadlo v 8:57 trefilo křídlem kopec Špidlák v blízkosti Újezdu u Brna.

Neštěstí nakonec nepřežili tři ze čtyř členů posádky a deset cestujících. Obětí mohlo být mnohem víc, nebýt okamžité pomoci místních chatařů a zemědělců, kteří vytáhli většinu cestujících ještě před výbuchem letadla.

Vojáky přivedl malý chlapec

Jedním z prvních lidí, kteří se k nehodě dostali, byl Stanislav Husák, tehdy sedmiletý chlapec. „Šli jsme s dědečkem do vinohradu, bylo to kolem desáté hodiny ráno. Pamatuji se, že byla strašná mlha. Když jsme byli u křížku na kopci, uviděli jsme jen pár stovek metrů od nás letět letadlo. Tak nějak divně. Děda říkal, že určitě spadne. A taky spadlo,“ vzpomínal Husák v roce 2007 pro MF DNES.

Husákův dědeček Josef spolu s Vasilem Chmelákem, který na místo přiběhl před nimi, začali zachraňovat raněné a vyprošťovat je z letadla. Malého Stanislava poslal děda pro vojáky, kteří kvůli husté mlze nemohli místo najít. Kvůli složitému terénu měly problém i sanitky, kterých dorazilo hned patnáct.

S ošetřováním pomáhala i tehdy devětadvacetiletá Zdena Suchomelová. „Byl to strašný pohled. Předek letadla byl zabodnutý do svahu a jedno křídlo utržené. Ještě jsem vytahovala nějakého Slováka v šedém obleku, měl přeražené obě nohy. Letadlo už začalo hořet, tak jsme se schovali do brázdy, kterou vyoral trup letadla, a pak to vybouchlo,“ popsala pro Českou televizi okamžiky těsně před explozí.

Husák, Chmelák i Suchomelová dostali za své hrdinství státní vyznamenání. Více než padesát let byla nehoda téměř zapomenutá, až v roce 2013 byl na místě tragédie odhalen pomník. Zhotovil ho místní kovář Ivo Lorenz a za svou práci nepožadoval žádnou odměnu, dílo tak vyšlo pouze na dvanáct tisíc korun.