Letadlo společnosti Austrian Airlines mířilo z thajského Bangkoku do Vídně, kde mělo přistát v půl sedmé ráno. Nakonec ale kapitán stočil stroj kousek severněji a jen o pár minut později vystupovali cestující z Boeingu 777 na letišti v Brně.
„Informaci, že by to mohlo nastat, jsme dostali už ve čtvrtek odpoledne. Řešilo se, jestli na to máme kapacity,“ uvedla pro Novinky.cz mluvčí Letiště Brno Andrea Míčková. Více než tři stovky cestujících pak dopravily z Brna do Vídně autobusy.
Stejná situace se dnes opakovala i později, kdy na letiště do Brna zamířila tři menší letadla stejných aerolinek ze srbského Bělehradu, italského Milána a bulharské Sofie.
„Také tyto cestující přepraví autobusy do Vídně. Letadla pak přeletí, až to bude možné,“ doplnila mluvčí. Všechny čtyři lety čítají celkem asi 600 cestujících.
Obří stroj na letišti vyfotografoval tamní zaměstnanec Lukáš Kubala, který portálu iDNES.cz své snímky poskytl. „Letadla zde odbavujeme i větší. Dokonce i stejný typ tu byl už několikrát, ale v nákladní verzi. Mít tady pasažérskou verzi B 777 od Austrianu je zase něco nového. Je to zpestření provozu,“ sdělil na dotaz redakce.
Letadla do Brna bývají odkláněná z okolních míst přistání i jindy, většinou se však podle něj jedná o nízkonákladové společnosti.