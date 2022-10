Na přivýdělek to není, říká lesní barman o občerstvení uprostřed lesa

Na místě v lese zakopal bednu, ke které přidal kasičku. Za tři dny byla piva vypitá a kasička plná. To byl prvopočátek Lesního baru U Jarka. Ten se nachází v lokaci, kde byste pohoštění rozhodně nečekali.

Vedle asfaltové cesty uprostřed lesa se na kolemj(e)doucí „usměje“ dřevěné posezení, vedle kterého lze vidět poklopy a truhly. Ty ukrývají pivo, ledové čaje, různé sušenky a čokoládové tyčinky, limonády i vodu.

Nabídka lesního baru nedaleko Hostěnic mezi Brnem a Vyškovem je úctyhodná. Místo nikdo nehlídá, zaplatit musí lidé sami. Což se některým nechce…

„Samoobsluha“ funguje už čtyři roky. „Jak se říká Krakonošovo, tak mezi kamarády je místo známé jako Jarkovo,“ usmívá se pohodový chlapík, který pozemek původně koupil, aby měl kam zajít s dětmi, když budou chtít uspořádat výpravu do lesa a stanovat.

Veverky mu chodily na margotky

Povědomí o lesním občerstvení se rychle rozšířilo a jedna bedna s lahvemi piva přestala stačit, takže po měsíci přibyla druhá. Kala také na místo přidal své telefonní číslo, aby ho lidé kontaktovali, až bude vše vypité. „Kromě toho mi však psali, abych na místo přidal i nějaké nealko a sladkosti pro děti,“ vzpomíná majitel baru.

Dřevěnou schránku s dobrotami ovšem musel brzo vyměnit za železnou. „Zjistili jsme, že nám do bedny chodily veverky a požíraly margotky a další sladkosti,“ líčí Kala. Od doby, co mu kamarád Jirka Frank ukoval pevnější „obal“, mají lesní tvorové utrum.

Výběr je v baru poměrně bohatý, sladkosti, pivo i nealko zákazníci vždy najdou v několika druzích. Kala ovšem přiznává, že se orientuje na produkty, které jsou zrovna v akci. „Svého času jsem v baru měl i piva z Rousínova od Tomáše Pivečky. Lidé je milovali, ale jde o řemeslné pivo, takže láhev za 90 korun. Jednou jich někdo odnesl deset, takže jsem bohužel musel přestat,“ vysvětluje.

Nabídku občas doplní energy drinky 69 od kamaráda Milana Lopraise, bratra známého závodníka Aleše. Úspěch měly i kované podkovičky pro štěstí a ani dalším rukodělným výrobkům se provozovatel nebrání. „Jde jen o to, aby se je autor nebál nechat v lese,“ podotýká Kala, který zásobováním baru stráví minimálně tři hodiny týdně. „Vychází to v průměru na dvě dovážky. A to nepočítám udržovací práce a další věci jako tištění letáčků.“

Platby pouze na účet

Až po založení svého podniku se dozvěděl o lesním baru v Horní Lipové v Jeseníkách, který patří mezi nejznámější. „Ukázalo se, že jich je po republice víc. A za ty čtyři roky, co ten svůj provozuju, zase několik dalších přibylo, například nedaleký U Krav. Znám se s provozovateli, mají to pěkné. Je super, že se do něčeho takového pustili,“ chválí konkurenci.

Jarkův bar se nachází kousek od kopce Kalečník, kde se stýká několik cest a důvěrně ho zná nejeden cyklista. Právě „kolaři“ jsou nejčastějšími zákazníky. „Ze všech směrů je to k baru minimálně čtyři a půl kilometru. Pokud se sem někdo vydá pěšky, tak jde cíleně,“ popisuje Kala.

Tomu se podařilo z příznivců baru vytvořit komunitu. „Už v prvopočátku jsem založil facebookovou stránku, která má dnes přes 2 700 sledujících. Když potřebuju nějak pomoct, vždycky se někdo najde,“ oceňuje lidskou vstřícnost. Nezávisle na něm navíc přibyla v blízkosti občerstvení keška a sada na opravu kola. „Vzniká tak multifunkční místo, kde si může každý odpočinout,“ pochvaluje si nadšenec.

Ke zvýšení návštěvnosti baru pomohla pandemie covidu, kvůli níž trávilo víc lidí dovolenou v Česku. „Zavážka třikrát týdně byla najednou málo. Poměr obratu a zisku se ale nezlepšil. Myslel jsem si, že když přijde víc lidí, tak ubude zlodějů, ale poměrově se to vyrovnalo,“ upozorňuje.

Odhaduje, že z baru se ztratí věci průměrně jednou za týden. „Většinou to není tak, že někdo přijede a pobere všechno, co vidí. I když i to se stalo… Ale zmizí třeba deset lahví piva. To si s sebou nevezmou turisté, zkrátka si to někdo odnese v batohu,“ má jasno Jarek. „Třetí typ je taková nekrádež, kdy někdo zapomene zaplatit. Nevýhodou je, že na místě není signál, takže platbu nelze hned odeslat,“ líčí. Po zkušenostech s vybílením kasičky už přijímá platby pouze na účet.

V zimě je bar paradoxně ziskovější

Poté, co k posezení umístil prosbu, aby si lidé v mobilu nastavili na zaplacení upomínku, se situace zlepšila. Bar si tak na sebe vydělá, ovšem jako přivýdělek ho brát nelze. „Jako investici bych to nedoporučil,“ směje se povoláním finanční poradce.

„Je to v takových vlnách. Teď jsem skončil v plusu, takže jsem se rozhodl koupit dětskou skluzavku, kterou nainstaluju příští rok. Je zajímavé, že v zimních měsících je bar ziskovější. Návštěvnost je logicky nižší, doplňuju jen jednou za čtrnáct dní, ale zřejmě se neobjevují zloději.“

Chybějící peníze se snaží řešit. „Když dám na Facebook výzvu, ať lidé zapátrají v paměti, spousta zapomnětlivců platbu pošle. Dobrota ale překonává hranice okresu, takže mi posílají peníze i lidé z druhého konce republiky, kteří v baru pravděpodobně nikdy nebyli. Líbí se jim ten koncept, takže pošlou stovku, někdy i víc,“ oceňuje. Právě pozitivní energie je pro něj hnacím motorem.

V létě degustace, v zimě sauna

Na místě občas pořádá různé akce, v létě například rumovou degustaci spojenou s pečením kýty, v zimě zase veřejné saunování v boudě, kterou na svém pozemku postavil.

„Vytopit se dá až na sto stupňů, vleze se tam zhruba osm lidí. Líbí se mi, že se jedná o takový protiklad k moderním wellnessům, kde je všechno superčisté. Je to dost blízké tradiční finské sauně,“ přibližuje Kala.

A jakou má vizi do budoucna? „Pokud by byl bar ziskový, chtěl bych postavit přístřešek s grilem a místem pro přespání. To by mohlo být zajímavé, v okolí nic podobného není,“ nastiňuje ambiciózní plán. Z usazení bezdomovců v objektu strach nemá. „Myslím, že by se tam dlouhodobě neudrželi, protože je to daleko v lese.“ Zato výletníci se mají nač těšit.