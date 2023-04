Cena lázní se vyšplhala k půl miliardě, megalomanský projekt se musí seškrtat

Už před dvěma lety, kdy blanenská radnice odhadovala náklady na stavbu nového krytého plaveckého bazénu na 330 milionů korun, se nad touto částkou někteří experti pozastavovali. Na rozpočet Blanska jde totiž o obří investici. Nyní po dokončení projektu a během roku, kdy se vše zdražovalo, se i odhadovaná cena vyšplhala ještě výš, a to na 450 milionů. To představuje tři čtvrtiny celkového ročního rozpočtu Blanska a téměř čtyřnásobek ročních výdajů na investice.

Když tak blanenští radní nedávno projekt řešili, dospěli ke stejnému závěru jako před časem experti, kdy tvořil „jen“ dvě třetiny rozpočtu. Megalomanskou investici, počítající s osmi drahami místo šesti a navíc i se zvedacím dnem, je nutné osekat.

„Optimalizovaná varianta, která se nyní bude zpracovávat, by mohla znamenat úsporu až poloviny nákladů při zachování jak plaveckého bazénu, tak zázemí pro volnočasové aktivity,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková. Co konkrétně zmizí, už neupřesnila. To možná ještě neví ani sama radnice, která teprve uvidí, s čím přijdou odborníci. Ti tak možná ve výsledku stlačí cenu na tu původní z roku 2019, kdy se o nových lázních začalo mluvit.

A aby toho nebylo málo, proti vydanému stavebnímu povolení na nový bazén je podané odvolání k nadřízenému orgánu na krajském úřadě. Vedení Blanska ale stále věří, že letos vysoutěží stavební firmu a do konce roku 2025 budou nové lázně skutečně stát, a to i kvůli plavcům, kteří už prakticky tři roky nemohou krytý bazén ve městě využít a musí dojíždět jinam.

Radnice sice ten stávající plánovala otevřít předloni na podzim, nakonec z toho ale sešlo s vysvětlením, že střecha lázní je v havarijním stavu a oprava by byla příliš nákladná. Údajně jako nový bazén, přičemž nebylo jasné, na jak dlouho by tato rekonstrukce problémy půl století staré budovy vyřešila.