Jedna z nejdelších lávek v Česku slouží už 40 let, čeká ji částečná oprava

Lávka postavená v letech 1980 až 1982 zajišťuje snazší přístup z jedné části Maloměřic na druhou, a to rovnou nad 28 kolejemi, takže prakticky pokaždé je možné pozorovat pohyb pod sebou.

Předtím lidé jako spojku využívali podchod. Ten však v 80. letech zabraly teplárny pro vedení svých rozvodů do brněnských částí Líšeň a Vinohrady. Z bezpečnostních důvodů se tak podzemní cesta lidem uzavřela a začala sloužit lávka. Je to rovných čtyřicet let.

Brzy se ale musí turisté i cyklisté připravit na to, že průchod přes lávku bude komplikovanější, konkrétně příchod od ulice Slaměníkovy, tedy od někdejší maloměřické cementárny. Část nástupní rampy je totiž ve velmi špatném stavu, odpadají z ní kusy betonu, a tak je nutné ji opravit.

„Na základě průzkumu bylo rozhodnuto rozpadající se železobetonovou desku stávající nosné konstrukce zbourat a nahradit ji trubním propustkem. V rámci těchto prací dojde k opravám celé plochy, po níž se chodí, zemní části nástupní rampy včetně zábradlí a úpravy sloupu veřejného osvětlení. Na řadu přijdou také drobné opravy izolace na ocelové části nástupní rampy,“ přiblížila plán oprav Vladimíra Navrátilová, mluvčí Brněnských komunikací, které mají lávku ve správě.

Opravu chtějí stihnout ještě letos

Samotný most je podle Navrátilové v dobrém stavu, tedy v třetí nejlepší kategorii ze sedmiškálové stupnice. „Poslední velká oprava lávky byla provedena v roce 2011, kdy byla nově natřena celá nosná konstrukce,“ doplnila mluvčí společnosti.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Plánovaná oprava u nástupní rampy vyjde na zhruba 3,4 milionu korun. Zatím se s ní ale musí vyčkat, až České dráhy vydají nutné souhlasy jakožto vlastníci pozemků, na nichž most stojí. Brněnští radní už všechny potřebné smlouvy schválili.

„Zhotovitel bude vybrán ihned po získání stavebního povolení, o které bude společnost Brněnské komunikace žádat bez odkladu, jakmile bude získán souhlas Českých drah,“ doplnila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová konkrétnější nebyla. Sdělila jen, že řeší jejich regionální správa majetku. Vytvoří provizorní rampu Rekonstrukci by však Brněnské komunikace chtěly stihnout ještě letos. Teprve se uvidí, zda se to podaří.

Každopádně Brno i jeho firma na správu komunikací ubezpečují, že se zahájením prací zůstane lávka i nadále průchozí. Jen na jejím začátku u bývalé cementárny bude nutné vytvořit náhradní trasu a provizorní rampy, kudy bude možné na „ocelový klenot“ vystoupat.

„Obchozí trasa bude vedena po terénu v těsné blízkosti stavby a bude obsluhovat jak vlastní lávku, tak i nástupiště,“ dodala Navrátilová.