Přivedl k životu kytary, které prošly peklem. Fic vyrábí i cigárboxy

Při červencovém výjezdu na koncert do Ústí nad Labem potkaly brněnskou kapelu Acute Dose nevídané patálie. Čtyřem muzikantům začala hořet dodávka a vše, co nemělo nohy a neuteklo, skončilo v plamenech.

Téměř na uhel zůstaly i kytary. Ohořelé zbytky však jejich majitelé nechtěli vyhodit. Donesli je do dílny Jana Fice v Rybníkách na Znojemsku, který jim nástroje už dříve servisoval.

„Kluci se ptali, jestli z nich půjde něco zachránit. Nabízel jsem jim svoje nástroje, ať si je půjčí, než si koupí nové. Já jsem v první chvíli jenom stál a kroutil nad tou spouští hlavou,“ vzpomíná Fic.

Kapela se nedala odradit a poprosila jej, aby kytary doslova oživil. „Nejdřív jsem chtěl všechno spálit a popel zalakovat do nové kytary. Nakonec jsem torzo obral od všech škvarků. Pracoval jsem v rukavicích, hrozně to smrdělo,“ směje se devětadvacetiletý Fic.

Torzo kytary Davida Pšenčíka zapustil do epoxidu, obrousil ho a přidal kovovou krytku na elektroniku. V nové kytaře jsou tak přiznané právě ohořelé kusy.

„David byl nadšený. Myslel jsem, že si ji nechá jen na památku. Ale on s ní vystupuje skoro pokaždé. V nástroji se odráží syrovost a industriálnost. Je to netradiční práce, ale právě to mě baví,“ přiznává Fic, který se kromě Rybníků pohybuje často i v Brně.

Sám asi ve třinácti letech objevil kouzlo blues. V šestnácti sestavil svůj první cigárbox, tedy hranatý strunný nástroj, který si vojáci v americké válce Severu proti Jihu vyráběli z krabic od doutníků.

„Kultura blues mě ovlivnila, ale jako kluk jsem vůbec nevěděl, jak si nástroj vyrobit. Šel jsem na to metodou pokus omyl. Hodně dřeva jsem zničil, než se mi povedlo najít cestu,“ usmívá se Fic.

Z koníčka se stala živnost, dodává kytary slavným hudebníkům

Za informacemi dojížděl do knihovny do nedalekého Moravského Krumlova. Vyhledával také lidi, kteří se výrobu kytary někdy učili nebo k tomuto hudebnímu nástroji měli blízko.

„První nástroje jsem prodával za pár korun, případně je vyměňoval. Pak se ale začali ozývat lidi, že by si nástroje chtěli objednat,“ vypráví Fic. Postupně své portfolio rozšířil o kytary, mandolíny nebo ukulele.

Koníček, výroba elektrických strunných nástrojů, ho tak před třemi lety začal živit. Dnes má vlastní firmu Red Bird Instruments a ruční výrobou strunných elektrických nástrojů se živí. Na jeho kytary hraje třeba Jan Homola z Wohnoutů, Jakub König z kapely Zvíře jménem podzim nebo Martin Kyšperský ze skupiny Květy.

V jeho dílně v Rybníkách nejsou žádné velkovýrobní stroje, téměř všechnu práci s voňavým dřevem si obstará sám a ručně. „Od dětství jsem pomáhal tátovi v dílně. Hodně jsem se toho naučil. A co jsem neuměl, to jsem si nastudoval,“ dodává Fic.

Zakládá si na tom, že vytváří originální kousky se syrovým zvukem i vzhledem a nesnaží se kopírovat zahraniční značky. „Nejlepší vizitkou je pro mě to, když kytaru ze své dílny vidím na pódiích,“ říká Fic, který sám hraje v bluesové kapele The Weathermakers.