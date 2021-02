Z agentury přešel k záhonům, známé květiny pěstuje v neobvyklých barvách

Přestože se svatý Valentýn slaví v zimě a ten letošní v neděli doprovázely silné mrazy, je pro spoustu lidí neodmyslitelně spjatý s květinami. „Je škoda, že je zrovna v únoru, kdy nejsou k dispozici lokální kytky, ale pouze ty, které k nám cestují tisíce kilometrů. Jako třeba oblíbené růže,“ prohodí Miroslav Prima.

Před dvěma lety totiž ve Všechovicích u Tišnova na Brněnsku spolu s manželkou Jitkou založil rodinnou farmu Prima kytky. Důraz kladou právě na to, aby si lidé místo květin z daleka kupovali ty vypěstované v jejich regionu.

„Květinové farmy jsou u nás zatím v plenkách. V republice jich je jen pár a třeba v okolí Brna jsme jediní, kdo pěstují květiny v takovém rozsahu,“ odhaluje Prima, že v lokálním pěstování zatím nijak velká konkurence není. Jiné je to naopak s dovozem ze zahraničí. „Ale myslím si, že jde o dva odlišné produkty, přičemž každý si své zákazníky najde,“ podotýká.

Z hektarového pozemku mívají manželé osázených přibližně pět tisíc čtverečních metrů, na nichž od března do podzimu kvete 60 tisíc tulipánů, 30 tisíc narcisů, anglické a německé růže, slunečnice, cínie či krásenky. V polovině léta začínají jiřiny, kterých Primovi zasadí dva až tři tisíce a vydrží až do prvního mrazu, v září se přidají chryzantémy.

Farmáři se však zaměřují především na netypické barevné varianty známých rostlin.

„Nechceme nabízet stejné květiny, které si můžete koupit kdekoliv. Bílé a žluté chryzantémy u nás neuvidíte, my pěstujeme třeba starorůžové nebo bordó. Z narcisů jsme dříve znali také jen jednoduché žluté a bílé, zatímco růžové nebo plnokvěté odrůdy jsme objevili až teď. Podobné je to u tulipánů, u nichž dominují plnokvěté a papouškovité druhy v neobvyklých barevných kombinacích – od krémových přes různé odstíny růžové, meruňkové a lososové až po lila, fialové až téměř černé druhy,“ představuje nadšený pěstitel.

Sezonu prodlouží skleník

Jeho původní profesní zaměření je přitom z úplně jiného oboru. Přes dvacet let vlastní mediální agenturu a věnoval se i pořádání sportovních akcí.

„Když se nám však do ruky dostala kniha americké farmářky Erin Benzakeinové, řekli jsme si, že to je ono. Pěstovat květiny, zaměřit se na lokálnost, pracovat s hezkými věcmi, které mohou mít i ekonomický potenciál... Zbývalo jen sehnat pozemek pro květinovou farmu, což se povedlo ve Všechovicích, kde shodou okolností byl i rozestavěný dům,“ vypráví Prima.

Dům manželé opravují, aby se do něj na jaře mohli nastěhovat a uskutečnit své další plány.

„Abychom mohli farmu rozjet naplno, potřebujeme tam i bydlet. Už předloni jsme nasázeli třeba 1 500 pivoňkových keřů, jelikož trvá dva až tři roky, než začnou kvést. Loňská sezona byla zkušební, abychom zjistili, jestli bude v Brně a okolí o naše květiny zájem. Jenže nám do toho vpadl koronavirus a lockdown, a to bohužel přesně v okamžiku, kdy začaly kvést tulipány a narcisy,“ ohlíží se Prima.

Další nástraha, s níž se musí farmáři ze Všechovic vypořádat, je přírodní. Zatím vše pěstují na poli pod širým nebem, takže úspěšnost závisí především na počasí a suchu. Jak dlouhá sezona bude, zase určují poslední mrazíky na jaře a ty první na podzim.

„Stavíme teď viktoriánský skleník a plánujeme i fóliáky, čímž sezonu prodloužíme. Tím pádem můžeme mít tulipány už na začátku března a chryzantémy až do Vánoc,“ plánuje Prima do dalších let.

Květinové předplatné i workshopy

To, co vypěstují, dodávají manželé do několika květinářství, mezi nimiž jsou brněnská La Plevela, Tamasvigh, Květiny Huzsárová či kuřimské Terre verte.

„Ale zkoušíme i jiné cesty. Naše květiny jsou přes sezonu dostupné i přes brněnský Rohlík. cz a letošní novinkou je květinové předplatné. Zákazník si předplatí určitý počet kytic a během sezony je pak uplatní. Kdy, to je na něm. Po Brně a okolí mu je navíc dovezeme a chystáme i odběrná místa,“ prozrazuje Prima vymyšlené novinky.

Až květiny začnou kvést a záhony budou připomínat barevné koberce, chystají pěstitelé také workshopy, které si vyzkoušeli už na podzim. „Plánujeme je od dubna do září vždy jednou v měsíci. V každém měsíci je dominantní jiná květina a podle nich kurzy zaměříme. V dubnu kvetou tulipány a další jarní cibuloviny, pak pivoňky, následují růže, letničky, jiřiny a v září astry,“ vyjmenovává Jitka Primová.

Součástí workshopu je prohlídka farmy, sběr květin a povídání o tom, jak se o ně starat. „Potom každý účastník vyfasuje kbelík a nůžky a může si květiny sám natrhat. Ze začátku jsou lidé nesmělí, a než něco ustřihnou, ujistí se, jestli mohou. Nakonec mají všichni plné kbelíky,“ směje se Prima.

Na kvetoucí záhony si však ještě musí zahradníci i zákazníci počkat. Než začne sezona, věnují manželé Primovi svůj čas výběru semen dalších netypických druhů květin. A zájemcům, kteří si chtějí sami doma vypěstovat originální květy, jež rostou na Prima farmě, nabízejí semena na e-shopu.