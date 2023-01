Vyhozený stromeček uvázl vysoko ve větvích. Zaplaťte sundání, vyzval starosta

„Vyhodit vánoční stromek z okna, a pak ho dát na určené místo, je asi nejjednodušší cesta, jak se ho zbavit. Nemělo by se to, ale dělá to skoro každý. Nic proti tomu, ale asi není rozumné vyhazovat ho někde z desátého patra,“ prohlásil starosta Kuřimi Drago Sukalovský (STAN).

Z vysoké koruny stromu v Nádražní ulici ho museli odstranit pracovníci Centra technických služeb Kuřim. K vyproštění stromku použili plošinu, s jejíž pomocí běžně provádí údržbu veřejného osvětlení. Na místo proto nebylo potřeba přivolávat hasiče.

Starosta zároveň doplnil, že pokud by se dotyčný zastyděl a chtěl by alespoň částečně napravit svou reputaci, může na městských službách uhradit náklady za zásah.

„Není to ani tisícovka,“ upřesnil Sukalovský s tím, že dosud se nikdo nepřihlásil.