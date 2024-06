Po chudých letech bylo potřeba něco udělat, říká „šéf kultury“ v Blansku

Pivní a burčákové slavnosti, pestřejší nabídka koncertů hvězd českého showbyznysu, zajímavých divadelních představení i akcí pro děti, k tomu veleúspěšné Oldies Párty nebo našlapanější adventní zábava. To je jen krátký výčet novinek, který naznačuje, že v Blansku to konečně kulturně tepe. „Na programový restart dvacetitisícové město čekalo nejvíce,“ říká Tomáš Mokrý, jenž se loni v únoru ujal postu ředitele Kulturního střediska města Blanska.

Jak se kulturně odreagujete vy?

Rád si zajdu na koncert nebo na kvalitní divadlo. Musím se ale přiznat, že za kulturou mimo naše město poslední rok vyjíždím minimálně.

A co jste si tedy užil přímo v Blansku?

Daří se nám sem nyní dostat zajímavá hudební jména i divadelní představení, takže naposledy jsem si skvěle užil koncert Vojty Dyka, který byl vynikající, ale třeba také divadelní kus Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v podání Bolka Polívky. Rád se zajdu odreagovat i stand upem, nedávno tu lidi bavil bývalý fotbalista Petr Švancara.

Dohled nad blanenskou kulturou jste převzal před víc než rokem, to už se dá bilancovat. Nelitujete svého rozhodnutí?

Mám rád výzvy, tak jsem to bral tehdy a beru i nyní, kdy je to čtrnáct měsíců. Podařilo se nám organizaci restartovat personálně, technicky a hlavně programově. Na to dvacetitisícové město čekalo nejvíce. Po kulturně chudých letech bylo potřeba vnímat nespokojenost většiny obyvatel a něco s tím udělat.

Odezva řady lidí kolem mě je taková, že Blansko zase kulturně žije. Máte podobné reakce, nebo u mnohdy náročných místních pořád dominují spíš výčitky?

Na devadesáti procentech všech našich akcí jsem osobně, takže můžu potvrdit, že se nám postupně daří uspokojit kulturní a společenské potřeby lidí. Je velice příjemné, když vás pravidelně zastavují a pochválí, že je vidět velká změna v blanenské kultuře a že jsou za ni rádi. Na akcích za mnou chodí ale i ti, kterým v nabídce stále něco schází. Na to se snažím reagovat, ale ne vždy to jde hned. Dramaturgii děláme dlouho dopředu. Za poslední rok se počet akcí v naší produkci navýšil zhruba o třetinu, loni jich bylo už 135, letos se spíš snažíme o stabilizaci nastaveného směru.

Po čem je největší poptávka?

Když jsem nastoupil, tak byla téměř po všem. Po divadelních představeních, koncertech, akcích pro děti, mladou generaci i seniory, ale také po úzce zaměřených programech, jako je jazz, vážná hudba, folk, country a underground. Ale nejvíc lidé prahli po větších, a tedy i dražších akcích. Ty tu dříve nikdo nechtěl dělat, protože je to značné ekonomické riziko, když se něco nepovede. Nám se však naštěstí aktuálně daří velice rychle vyprodávat typově koncerty skupiny Olympic, Lucie Bílé, Vojty Dyka nebo divadelní představení s herci jako Simona Stašová, Vanda Hybnerová, Jiří Bartoška, Ondřej Vetchý nebo Bolek Polívka.

Dlouhé roky se řešil advent, ten poslední v centru města poprvé připomínal to, co lidé znají z ostatních měst. Stále otevřené stánky a kulturní program až do Vánoc. Chystáte adventní nabídku nabobtnat?

Nabobtnat ne. Loni to byl asi největší kulturně-společenský počin hned po Blanenském kulturním létu. Blanenské Vánoce byly náročný a měsíc trvající projekt od rozsvícení stromu až po Štědrý den. Navýšil se počet stánků, program na pódiu byl tři dny v týdnu a celková vizuální stránka se hodně zlepšila. Musím říct, že to byl příjemný měsíc mezi lidmi, kteří se jdou potkat, pohovořit a dát si svařák u vánočního stromu s kamarády a rodinou. My jsme jen umožnili lidem tu atmosféru Vánoc zvýraznit a poskytli jim příjemné prostředí pro setkání.

Neuvěřitelně populární jsou Oldies Párty. Nenapovídá vám to tak trochu, že zábavy pro střední generaci v Blansku stále není dostatek?

Oldies Párty, to je aktuálně kulturně-zábavný fenomén v našem městě. Už připravujeme páté pokračování na 20. září, zatím každé se podařilo beznadějně vyprodat. Opravdu to napovídá tomu, že tato generace má chuť se bavit a chodit na akce nejen tohoto typu. Přestože nechci dělat z Dělnického domu místo pro diskotéky, pokud bude i nadále zájem, tyto akce udržíme a nabídneme také žánrové zpestření. Možná by si ale Blansko zasloužilo klub, který zmíněné generaci poskytne taneční vyžití.

To se týká i těch mladších. Odreagování pro náctileté a čerstvě dospělé ve městě de facto chybí. Zatancovat si široko daleko můžou zajet maximálně do Klubu Mlýn v místní části Dolní Lhota, jinak je to skoro čistá nula. Co chystáte pro ně?

Mladá generace je aktuálně naše velké téma, které řešíme. Mám na to dva pohledy. Jeden je kulturně-společenský, kdy bych chtěl mladým nabídnout možnost se potkávat na akcích. Druhý je chování určité části této generace, která si neváží cizího majetku a poškozuje ho. Bohužel i tyto zkušenosti tady na Dělnickém domě máme. Je to největší sál ve městě pro kulturní akce – od plesů, tanečních, divadel, koncertů až po různá představení a setkání. Proto se ho nyní snažíme modernizovat, rekonstruovat, klimatizovat a také udržovat v lepším stavu, než byl dříve. I to je důvod, proč se ne všechny akce v Dělnickém domě mohou konat. Tento prostor by měl být reprezentativní, a ne vybydlený a zdevastovaný. Bohužel nám ve městě stále chybí venkovní areál pro pořádání koncertů a akcí přes letní měsíce. I toto téma se snažím a nadále budu snažit otevírat.

Jak by měl takový areál vypadat a kde si ho ideálně dokážete představit?

Venkovní prostor nebo amfiteátr pro kulturní a společenské akce i letní kino by bylo nejlepší vytvořit ve svahu v rekreační oblasti Palava. Je to krásné místo, kterému by tento areál slušel. Chápu vedení radnice, že priorit v okresním městě je spousta, proto bych o tom chtěl i nadále debatovat a být součástí posunutí této myšlenky do stadia projektu, který nám řekne, zda je to technicky a ekonomicky proveditelné.